Сотни жителей Мюнхена вышли на протесты против поставок танков Leopard Украине

Сотни жителей Мюнхена поучаствовали в демонстрации против передачи тяжёлой техники Запада украинской армии.

Акция протеста была организована представителями движения München steht auf ("Мюнхен встаёт"). В социальных сетях активистов появились видеозаписи, на которых видно, как жители Германии призывают к мирному урегулированию конфликта и требуют, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от поставок танков Leopard киевскому режиму.

Немцы прошли по Мюнхену с группой барабанщиков, а затем остановились неподалёку от ратуши на Мариенплаце.

Некоторые горожане принесли с собой плакаты, где обозначили основные пожелания к руководству Германии. Они попросили обратить внимание на внутренние проблемы государства и отказаться от поддержки Киева.

Ранее стало известно, что в Варшаве прошёл митинг против втягивания Польши в украинский конфликт.