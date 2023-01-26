Сотни жителей Мюнхена поучаствовали в демонстрации против передачи тяжёлой техники Запада украинской армии.
Акция протеста была организована представителями движения München steht auf ("Мюнхен встаёт"). В социальных сетях активистов появились видеозаписи, на которых видно, как жители Германии призывают к мирному урегулированию конфликта и требуют, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от поставок танков Leopard киевскому режиму.
Немцы прошли по Мюнхену с группой барабанщиков, а затем остановились неподалёку от ратуши на Мариенплаце.
Некоторые горожане принесли с собой плакаты, где обозначили основные пожелания к руководству Германии. Они попросили обратить внимание на внутренние проблемы государства и отказаться от поддержки Киева.
Ранее стало известно, что в Варшаве прошёл митинг против втягивания Польши в украинский конфликт.
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