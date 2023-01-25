Зеленский отбросил политес и предложил выгодное сотрудничество производителям оружия

Выступая перед американскими промышленниками заседании Национальной ассоциации государственных палат (NASC), глава Украины Владимир Зеленский отступил от старательно исполняемой им роли президента-попрошайки. На этот раз он играл бизнес-воротилу и предложил "любой компании США" огромные возможности для бизнеса в кооперации с Киевом.

По словам бывшего артиста, его правительство "уже работает с некоторыми гигантами финансовой и военной промышленности" и очень рассчитывает на то, что "американский бизнес может стать локомотивом, который снова будет продвигать глобальный экономический рост”. Вероятно, так он намекнул тем, кто сомневается в необходимости вкладываться в стремительно рушащийся проект "Украина", что они в корне неправы и могут пролететь мимо делёжки вкусного пирога.

"Нам уже удалось привлечь внимание и наладить сотрудничество с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как Blackrock, JP Morgan и Goldman Sachs, — сказал Зеленский. — Такие американские бренды, как Starlink или Westinghouse, уже стали частью нашего украинского пути”.

Далее "маленький фюрер" пояснил, что "каждый может стать крупным бизнесом, работая с Украиной во всех секторах: от вооружения и обороны до строительства, от связи до сельского хозяйства, от транспорта до ИТ, от банков до медицины”.

Почему-то тут вспоминается его шедевральное заявление, сделанное в самом начале президентской карьеры на "стрелке" с бойцами нацбата: "Я не лох".

"Вам выгодно деньги давать"

"Ваши блестящие системы защиты, такие как HIMARS или Bradleys, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Мы ждем патриотов. Посмотрите внимательно на Abrams. Возможны тысячи таких примеров ", — сказал Зеленский в своём видеообращении.

То есть, по сути, в своём выступлении украинский президент почти открытым текстом предупредил американский бизнес о том, что — хочет он того или нет — экономическое благополучие Запада вообще и США в частности напрямую зависит от положения Незалежной. И, если Киев проиграет в развязанной ими же против России войне, то все, кто это спонсировал, кто закрывал глаза на его военные преступления и коррупцию личной команды самого Зеленского окажутся в проигрыше.

Напомню, что в декабре президент Украины сообщил, что его правительство наняло Blackrock — крупную американскую компанию по управлению активами — чтобы "консультировать" Киев о том, как использовать средства на реконструкцию, предоставленные западными правительствами. По его оценкам, стоимость восстановления Украины после продолжающегося конфликта составит не менее одного триллиона долларов. И сейчас, видимо, Зеленский решил, что настал момент "под это дело" собрать команду спонсоров, желающих потом подзаработать.

К слову, по собственным оценкам Пентагона, США в прошлом году отправили на Украину оружия, боеприпасов и предметов снабжения на сумму более $20 млрд. Однако большая его часть поступила из военных запасов, "пылившихся" на складах. Это позволило самим Штатам модернизировать собственную армию: Министерство обороны заключило контракты на сотни миллионов с Lockheed Martin, Raytheon и другими производителями оружия и военной техники.

Читайте также:

Зимнего наступления не будет — Москва не станет мешать Киеву самоубиваться

Шарль Мишель: Евросовету всё сложнее договариваться с Киевом

Военно-чиновничий десант США инспектирует Украину