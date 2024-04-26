В ЕС разъяснили ограничения двустороннего соглашения с Украиной

В ЕС заявили о важности ограничений в соглашении с Украиной

5:18 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Двусторонние соглашения о безопасности посылают четкий и важный сигнал о поддержке Украины союзниками, пишет Лео Литра, приглашенный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Однако в своем новом материале для аналитического центра он подчеркивает, что важно четко понимать ограничения этих соглашений, "чтобы не навредить Украине".

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

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Саммит НАТО в Вильнюсе в 2023 году не смог обеспечить Украине приглашение присоединиться к альянсу, что подтолкнуло Киев к рассмотрению альтернативных вариантов, таких как подписание двусторонних соглашений о безопасности со своими сторонниками. После саммита G7 заявила , что двусторонние соглашения должны официально закрепить "постоянную поддержку Украины, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает свою экономику, защищает своих граждан и стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество".

Более 30 государств присоединились к декларации G7, и с января Украина подписала девять соглашений о сотрудничестве в области безопасности с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Еще девять стран хорошо продвинулись в переговорах о подписании аналогичных соглашений с Киевом. В соглашениях говорится, что страны будут поддерживать безопасность Украины в течение следующих десяти лет или до тех пор, пока она не вступит в НАТО, посылая Киеву четкий сигнал о своей поддержке.

Однако степень и условия этой поддержки не ясны. Ни одно из соглашений не ратифицировано парламентами подписавших его стран, что потребовало бы гораздо больше времени и конкретных обязательств на ближайшие годы. Соглашения включают только первоначальное обязательство на 2024 год: например, в размере 2,5 миллиардов фунтов стерлингов от Великобритании, 7 миллиардов евро от Германии и 3 миллиардов евро от Франции. Некоторые из участников переговоров с украинской стороны отметили, что соглашения могут быть ратифицированы в будущем. Но в настоящее время соглашения предусматривают фиксированные суммы поддержки, подобные тем, которые уже существуют, а не долгосрочные гарантии поддержки.

Это важное различие. Украинское руководство называет соглашения гарантиями безопасности, выбирая понятный и обнадеживающий для широкой общественности термин. Но использование термина "гарантии" вводит в заблуждение: Украина полагалась на подобную "гарантию" без юридических механизмов для ее обеспечения, когда она отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на защиту со стороны США, Великобритании и России в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года.

Более того, называние нынешних договоренностей гарантиями безопасности может поднять вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО. Если, как предполагают некоторые лица, принимающие решения в Украине, нынешние соглашения обеспечивают гарантии безопасности для Украины, почему Киев все еще заинтересован во вступлении в НАТО? Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности призваны сделать поддержку Украины предсказуемой и поддающейся количественной оценке, но они даже близко не приближаются к предоставлению инструментов, которые могли бы заменить статью 5 НАТО о коллективной обороне. Поэтому важно четко понимать их цели и ограничения, чтобы не ослабить стремление Украины вступить в НАТО.

Несмотря на то, что Вашингтон на Вильнюсском саммите решительно поддерживал двусторонние соглашения по безопасности, Вашингтон до сих пор не подписал их с Украиной, сосредоточившись вместо этого на прохождении пакета помощи через конгресс, что было завершено только недавно. Украинские официальные лица заявили, что двустороннее соглашение с США может быть подписано на саммите НАТО в Вашингтоне этим летом. Такое обязательство со стороны США не только способствовало бы безопасности Украины в ближайшем будущем, но и могло бы расширить возможности нынешних соглашений. Многие союзники Украины адаптируют свою поддержку в соответствии с планкой, установленной Вашингтоном. Если бы США были амбициозны в заключении собственного соглашения о сотрудничестве в области безопасности, это могло бы подтолкнуть другие страны к подписанию или расширению соглашений.

Несмотря на отсутствие юридической силы, нынешние соглашения по безопасности демонстрируют сильную политическую приверженность поддержке Украины в краткосрочной перспективе. Их гибкость, при условии, что все подписавшиеся стороны выполнят то, что они обещают, может предоставить Украине значительные ресурсы.