Новая российская внешнеполитическая доктрина: положить конец западному господству

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Государственной Думе в рамках так называемого правительственного часа, представил подробности новой внешнеполитической доктрины России. По словам Лаврова, она направлена на то, чтобы положить конец доминированию Запада.

Глава МИД РФ заявил, что необходимо положить конец прерогативе Запада в разработке международной повестки дня:

"Международная повестка дня должна определяться не корыстными западными интересами, а балансом интересов на справедливой, универсальной основе, как того требует Устав ООН. В этом уставе был закреплен принцип суверенного равенства всех государств", — сказал Лавров, добавив, что Запад "одержим" стремлением к однополярному мировому порядку и при этом "грубо нарушает" указанный принцип.

Глава российской дипломатии в очередной раз повторил, что "США и их союзники одержимы маниакальным стремлением возродить неоколониальный однополярный миропорядок и помешать объективному процессу формирования и подъема новых мировых центров".

По его словам, Запад действует в надежде, как выразился президент Путин в своем выступлении в Кремле в конце сентября 2022 года, продолжать "брать с человечества реальную дань, получать пенсию гегемона".

Министр иностранных дел России обвинил "англосаксов и остальной коллективный Запад, который им безоговорочно подчиняется", в использовании незаконных методов, таких как угрозы, шантаж и даже откровенное воровство, в своих действиях, направленных на наказание тех государств, которые проводят независимую, национально ориентированную политику.

По словам Лаврова, "давнее сдерживание России" является неотъемлемой частью нынешней политики Запада. Это включает в себя расширение НАТО на восток в направлении российских границ, а также "превращение братской Украины в русофобский военный плацдарм".

"В последние годы эта линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки, когда пути назад уже нет", — особо подчеркнул глава МИД.

Напомню, ранее, общаясь с журналистами, Сергей Лавров уже говорил о том, что Москва "вовлечена в геополитическую борьбу с Вашингтоном".

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