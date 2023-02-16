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Ольга Лебедева

Новая российская внешнеполитическая доктрина: положить конец западному господству

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Государственной Думе в рамках так называемого правительственного часа, представил подробности новой внешнеполитической доктрины России. По словам Лаврова, она направлена на то, чтобы положить конец доминированию Запада.

Новая российская внешнеполитическая доктрина: положить конец западному господству

Глава МИД РФ заявил, что необходимо положить конец прерогативе Запада в разработке международной повестки дня:

"Международная повестка дня должна определяться не корыстными западными интересами, а балансом интересов на справедливой, универсальной основе, как того требует Устав ООН. В этом уставе был закреплен принцип суверенного равенства всех государств", — сказал Лавров, добавив, что Запад "одержим" стремлением к однополярному мировому порядку и при этом "грубо нарушает" указанный принцип.

Глава российской дипломатии в очередной раз повторил, что "США и их союзники одержимы маниакальным стремлением возродить неоколониальный однополярный миропорядок и помешать объективному процессу формирования и подъема новых мировых центров".

По его словам, Запад действует в надежде, как выразился президент Путин в своем выступлении в Кремле в конце сентября 2022 года, продолжать "брать с человечества реальную дань, получать пенсию гегемона".

Министр иностранных дел России обвинил "англосаксов и остальной коллективный Запад, который им безоговорочно подчиняется", в использовании незаконных методов, таких как угрозы, шантаж и даже откровенное воровство, в своих действиях, направленных на наказание тех государств, которые проводят независимую, национально ориентированную политику.

По словам Лаврова, "давнее сдерживание России" является неотъемлемой частью нынешней политики Запада. Это включает в себя расширение НАТО на восток в направлении российских границ, а также "превращение братской Украины в русофобский военный плацдарм".

"В последние годы эта линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки, когда пути назад уже нет", — особо подчеркнул глава МИД.

Напомню, ранее, общаясь с журналистами, Сергей Лавров уже говорил о том, что Москва "вовлечена в геополитическую борьбу с Вашингтоном".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы сергей лавров
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