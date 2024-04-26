10 фактов о кошках, которые доказывают, почему они — самые загадочные питомцы

10 удивительных фактов о кошках

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки представляют собой единственный одомашненный вид из семейства кошачьих. По данным учёных, на планете обитает свыше 720 миллионов домашних и бездомных кошек.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти пушистые животные (или не очень) впервые начали сотрудничество с человеком более 9,5 тысяч лет назад, примерно в 7500 году до нашей эры, и с тех пор стали одними из наиболее любимых домашних животных в мире. Какие еще удивительные и весёлые факты остаются нам неизвестными о наших четвероногих друзьях?

Специалисты утверждают, что усы кошек можно рассматривать как показатели настроения: опущенные усы говорят о спокойствии, а прямые указывают на раздражение или гнев.

Многие владельцы знают, что кошки чрезвычайно любят кошачью мяту, особенно траву котовник. Это растение вызывает у животных состояние эйфории благодаря содержащемуся в нем веществу непеталактону.

Кошки также метят своих хозяев: у них есть специальные железы на щеках, лапах и боках, и трение об человека оставляет отметки, информирующие других кошек. Так что не удивляйтесь проявлениям ревности, если вы погладите другое животное.

Язык кошек обладает мелкими изогнутыми сосочками с U-образными углублениями, через которые слюна в процессе вылизывания спускается к коже, обеспечивая охлаждение.

Отпечаток носа у кошки уникален, как и отпечаток пальца у человека, и его можно было бы использовать для идентификации вместо чипирования.

Особенности генетики кошек влияют на их окрас: на каждую рыжую самку приходится примерно три рыжих самца, тогда как трехцветные кошки почти всегда являются самками.

Белые кошки с голубыми глазами чаще страдают от проблем со слухом из-за генетической аномалии.

Кошки проводят во сне от 14 до 16 часов в сутки, что составляет около 70% их жизни, а остальное время уделяют грумингу.

Средняя продолжительность жизни кошек составляет 10-12 лет, но среди них есть и долгожители, как Крим Пафф из Книги рекордов Гиннесса, проживший 38 лет.

Мурчание кошек не всегда означает удовольствие; оно может быть признаком стресса, страха, общения или даже служить способом самолечения, поскольку частота мурчания способствует восстановлению клеток и исцелению.