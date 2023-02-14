Французский историк, предсказавший развал СССР: Третья мировая уже идёт

Французский историк Эммануэль Тодд, который точно предсказал падение Советского Союза за четырнадцать лет до "дня Икс", заявил, что Третья мировая война уже началась. А её спусковым механизмом можно считать конфликт на Украине.

В интервью газете Le Figaro он пояснил:

"Очевидно, что конфликт, первоначально представлявший собой ограниченную территориальную войну, перерос в глобальную экономическую конфронтацию между всем Западом, с одной стороны, и Россией, поддерживаемой Китаем, с другой. Это стало мировой войной”.

Историк добавил, что "сопротивление российской экономики толкает имперскую систему США к пропасти” и что Байден должен "поторопиться”, чтобы спасти "хрупкую” Америку.

"Контроль США над мировой финансовой системой находится под угрозой, потому что сопротивление российской экономики санкциям толкает американскую имперскую систему к пропасти, тогда как Россия всё ещё может полагаться на денежную поддержку Китая. <…> Америка не может ни выйти из конфликта, ни перестать поддерживать Киев, потому что у неё нет стратегии выхода, а ставки слишком высоки. Вот почему мы сейчас находимся в бесконечной войне, в конфронтации, результатом которой должен стать крах одного или другого”.

Европейцы своим участием сделали войну реальностью

Эммануэль Тодд обратил внимание читателей Le Figaro на тот факт, что европейцы, хотя и не признаются в этом публично, "замешаны в украинском конфликте" уже потому, что "поставляют оружие одной противоборствующей стороне":

"Мы убиваем русских, хотя и стараемся при этом не присутствовать на месте гибели людей и не разоблачать себя, дабы не подставляться под ответный удар".

По его словам, ещё до того, как Москва начала свою специальную военную операцию, для всех в Европе было очевидно, что Украина — "не зарождающаяся демократия, а распадающееся общество и несостоявшееся государство". И если бы не усиленная "накачка" со стороны западных политиков, там (в Незалежной) всё "рухнуло бы после первого удара". А то, что осталось бы, сказало "пришедшей к нему святой Руси: "С возвращением, матушка!"

Европейцев использовали вслепую

Эммануэль Тодд обратил внимание ещё на один факт, на который политики ЕС предпочитают закрывать глаза:

армия Украины была создана заново, "оказавшись в руках НАТО по крайней мере с 2014 года".

"Париж и Берлин не верили, что военные действия могут начаться (и начнутся), потому что они не знали, что американцы, англичане и поляки уже вооружили Украину в достаточной степени, чтобы вести расширенную войну. В настоящее время главная ось НАТО сместилась. Она выглядит теперь так: Вашингтон-Лондон-Варшава-Киев".

По словам французского аналитика, к моменту начала боевых действий Украина фактически стала членом НАТО, несмотря на то, что Россия выразилась предельно ясно: Москва никогда не потерпят такого членства:

"Таким образом, это русские ведут оборонительную войну, направленную на предотвращение агрессии против своей земли. И нам не надо радоваться их сложностям. Для них это экзистенциальный вопрос, вопрос выживания. Чем сложнее будет для русских, тем сильнее они ударят".

Прогноз от французского историка

"Я думаю, что русские победят или потерпят поражение где-то через пять лет. Это кажется очень долгой дистанцией, но на самом деле это нормальная продолжительность для мировой войны. И русские "пробегают" эту долгую дистанцию экономично, сохраняя жизни людей и приемлемый уровень жизни. Именно ради сбережения жизни людей русскими было принято решение об уходе из Херсона без боя. То же самое можно сказать об отходах из Киевской и Харьковской области. Мы считаем квадратные километры, которые взяли украинцы, а русские считают единицы времени, которые остались до краха европейских экономик. Мы их главный фронт".

Французский интеллектуал отметил также, что он полностью согласен с Патриархом Кириллом, который ранее предупредил, что любая попытка "уничтожить Россию” со стороны "безумцев, пытающихся навязать свои ценности", приведет к "концу света”.

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