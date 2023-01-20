Патриарх Кирилл предупредил о возможном апокалипсисе

Любые попытки уничтожить Россию могут обернуться катастрофой для всего мира, предупредил глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.
Выступая после богослужения, посвященного православному христианскому празднику Богоявления, предстоятель заявил, что и международное сообщество, и Россия сталкиваются с "огромными угрозами”.
По словам Патриарха Кирилла, корень проблемы в том, что некоторые "безумцы” верят, что Россия, которая "обладает мощным оружием и населена чрезвычайно сильными людьми… тот, кто никогда не сдавался врагу и всегда выходил победителем, может потерпеть поражение в нынешних обстоятельствах ”.
"Также невозможно навязать им определенные ценности, которые даже нельзя назвать ценностями, чтобы они были как все и подчинялись тем, кто имеет власть контролировать большую часть мира”, — отметил священнослужитель, добавив: — Мы молимся Господу, чтобы он просветил этих безумцев и помог им понять, что любое желание уничтожить Россию будет означать конец света”.
Замечания Патриарха перекликаются с заявлением экс-президента России Дмитрия Медведева, сделанным им в четверг перед встречей военных спонсоров Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Он раскритиковал западных политиков, выступающих за российское поражение на Украине как единственно возможный вариант завершения конфликта на Украине.
Напомню, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, активно поддерживающий отправку Киеву как можно большего количества оружия, на этой неделе заявил, что "поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, поэтому сегодня нет причин блокировать поддержку Киева и откладывать дела на неопределенный срок”.
Не исключено, что именно ему в Telegram ответил Медведев, написав:
"Ни один из этих идиотов, по-видимому, не готов сделать следующий логический шаг: поражение ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны. Ядерные державы никогда не проигрывали в крупном конфликте, от которого зависела их судьба”.
"Если такая нация проиграет обычную войну, это может спровоцировать ядерный конфликт", — добавил он.
Читайте также:
Лавров на встрече с журналистами: "Россия сыта по горло обманами Запада"
Небензя: у России есть чёткий план развязки конфликта на Украине
СВО разбила вдребезги иллюзии России, США, Европы и даже Украины
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Европейский еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова извинений после слов о Гитлере