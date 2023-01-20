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Ольга Лебедева

Патриарх Кирилл предупредил о возможном апокалипсисе

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Любые попытки уничтожить Россию могут обернуться катастрофой для всего мира, предупредил глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл предупредил о возможном апокалипсисе

Выступая после богослужения, посвященного православному христианскому празднику Богоявления, предстоятель заявил, что и международное сообщество, и Россия сталкиваются с "огромными угрозами”. 

По словам Патриарха Кирилла, корень проблемы в том, что некоторые "безумцы” верят, что Россия, которая "обладает мощным оружием и населена чрезвычайно сильными людьми… тот, кто никогда не сдавался врагу и всегда выходил победителем, может потерпеть поражение в нынешних обстоятельствах ”.

"Также невозможно навязать им определенные ценности, которые даже нельзя назвать ценностями, чтобы они были как все и подчинялись тем, кто имеет власть контролировать большую часть мира”, — отметил священнослужитель, добавив: — Мы молимся Господу, чтобы он просветил этих безумцев и помог им понять, что любое желание уничтожить Россию будет означать конец света”.

Тот случай, когда религия и политика мыслят одинаково

Замечания Патриарха перекликаются с заявлением экс-президента России Дмитрия Медведева, сделанным им в четверг перед встречей военных спонсоров Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Он раскритиковал западных политиков, выступающих за российское поражение на Украине как единственно возможный вариант завершения конфликта на Украине.

Напомню, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, активно поддерживающий отправку Киеву как можно большего количества оружия, на этой неделе заявил, что "поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, поэтому сегодня нет причин блокировать поддержку Киева и откладывать дела на неопределенный срок”.

Не исключено, что именно ему в Telegram ответил Медведев, написав:

"Ни один из этих идиотов, по-видимому, не готов сделать следующий логический шаг: поражение ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны. Ядерные державы никогда не проигрывали в крупном конфликте, от которого зависела их судьба”.

"Если такая нация проиграет обычную войну, это может спровоцировать ядерный конфликт", — добавил он.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы патриарх кирилл дмитрий медведев матеуш моравецкий
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