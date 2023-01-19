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Ольга Лебедева

Лавров на встрече с журналистами: "Россия сыта по горло обманами Запада"

Политика » Власть

В среду, 18 января, глава МИД России Сергей Лавров провёл большую пресс-конференцию, в ходе которой поговорил с журналистами о внешней политике России, возможном разрешении кризиса в Украине и противодействии "колониалистскому подходу США к мировым делам".

Лавров на встрече с журналистами: "Россия сыта по горло обманами Запада"

"Вашингтон разрушил отношения с Москвой в своем стремлении доминировать в Европе. Теперь даже письменным обязательствам США и их союзников нельзя доверять", — заявил Лавров.

О чём спрашивали журналисты главу российской дипломатии

Военные действия на Украине оправданы

Цели российской военной операции в Украине "не были выдуманы”, они основаны "на главных законных интересах безопасности”, и просто прекратить их преследовать Россия не может.

"Украина, как и любой другой сосед России, не должна размещать военную инфраструктуру, непосредственно угрожающую нашей нации”, — сказал Лавров. — Также не должно быть дискриминации, преследования наших соотечественников, которые случайно стали гражданами украинского государства и хотят сохранить свои этнические русские корни".

В 2021 году, напомню, президент Украины Владимир Зеленский предложим всем русским, проживающим в Донбассе уезжать.

Никаких значимых предложений по переговорам с Киевом

"Киев не волен определять свою собственную внешнюю политику, поэтому разговаривать с украинским правительством не имеет смысла, - сказал Лавров. - Западные страны стремятся нанести больший ущерб России, вооружая Украину и продлевая военные действия, которые являются частью более масштабной прокси-войны против Москвы".

Он назвал "чушью” идею о том, что другие страны не должны говорить "ни слова об Украине без Украины”. На самом деле, по словам Лаврова, "Запад решает за Украину”

Глава МИД пообещал, что Россия "отреагирует на любое серьезное предложение” по преодолению кризиса, но пока ничего подобного не поступало.

Байден просил о встрече глав контрразведок

Ноябрьская встреча между главами ЦРУ и СВР состоялась по просьбе президента США Джо Байдена, сообщил Лавров. По его словам, американский лидер попросил президента России Владимира Путина обэтом.

"Директор ЦРУ Уильям Бернс и глава СВР Сергей Нарышкин встретились в Турции, но американский чиновник не сказал ничего, только озвучил публичную позицию Вашингтона, что характерно для спорадических американо-российских контактов, — отметил Лавров. — Тем не менее, это имело определенную ценность".

Именно политика США разрушила двусторонние отношения с Россией, и Вашингтон должен их исправить, добавил дипломат:

"Мы не будем бегать за ними, говоря: "Давайте снова будем друзьями".

Никаких "обычных" отношений с Западом

Лавров заявил, что Россия "сыта по горло" обманом со стороны США и их союзников и просто не может им больше доверять.

"Расширение НАТО в Европе является одним из примеров, — сказал он, подчеркнув, что "это шло вразрез как с обещаниями, данными когда-то советскому руководству, так и с обещаниями поддерживать неделимую безопасность на континенте со стороны возглавляемого США блока". — То же самое относится и к Минским соглашениям, которые Украина, Германия и Франция, подписали недобросовестно".

Сергей Викторович перечислил несколько других международных договоров, которые, по его мнению, "Запад никогда не собирался выполнять”:

"Они просто лгали нам в лицо, когда президенты и премьер-министры торжественно подписывали обязательства”.

У Вашингтона колониальный менталитет

По словам российского дипломата, Вашингтон придерживается колониалистского отношения к другим странам в том смысле, что стремится любым способом подчинить их и использовать их ресурсы в своих интересах.

В качестве примера Лавров законопроект, внесенный в Конгресс США, который направлен на создание стратегии "противодействия пагубному влиянию и деятельности” России в Африке.

"Я верю, что в глубине души даже те, кто не стал бы комментировать американские провокации, подобные этой, убеждены, что этот закон вредит в первую очередь африканцам. Данный документ демонстрирует колониалистский менталитет в новом измерении”.

Три самых важных слова

Журналист спросил Лаврова, какие три слова, звучавших в прошлом году, он назвал бы "самыми трагическими и самыми обнадеживающими” для дипломатии и "то, которое должен услышать весь мир сейчас”.

"Самое трагическое слово — война, потому что кризис на Украине является нашим ответом на гибридную войну, которая была развязана против нас и под знаменем которой Запад продвигает свою повестку дня, — ответил министр. — Слово "победа” подходит для двух других категорий".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы сергей лавров
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