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Ольга Лебедева

Посольство США в Москве оскандалилось, обратившись к россиянам

Политика

В официальных аккаунтах посольства США в Москве в социальных сетях опубликовано скандальное послание, адресованное гражданам России.

Посольство США в Москве оскандалилось, обратившись к россиянам

Американские дипломаты подчеркнули, что США и Россия "соревновались и сотрудничали в преодолении величайших вызовов, стоящих перед миром":

"На протяжении всей истории наши страны разделяли культуру и достижения", — говорится в тексте послания, в котором также выражается "солидарность" с россиянами, которые "стремятся создать более мирное будущее". — Мы считаем, что то, что происходит, недостойно вас".

"Грубое вмешательство во внутренние дела"

Глава комитета Госдумы РФ по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев назвал публикацию "призывом к массовым беспорядкам" и "грубым вмешательством во внутренние дела" страны, поскольку видео, которое было прикреплено к обращению, "не соответствует действительности", распространяя "кадры незаконных акций протеста против СВО" (цитата ТАСС).

По мнению политолога Сергея Маркова, посольство США в РФ решило начать разыгрывать карту "Путин плохой, а народ России хороший - надо их разделить". 

Медведев недипломатичен, но честен

Экс-президент России Дмитрий Медведев, который сейчас является заместителем председателя Совета Безопасности страны, назвал это послание "верхом цинизма" и обвинил Вашингтон в достижении пределов "моральной деградации”, учитывая то количество поставляемого Штатами — для убийства русских — оружия:

"США тратит десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя своё оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляет тысячи людей. Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса", — написал в Telegram экс-глава государства.

По словам Медведева, Москва будет разговаривать с США "языком силы" и "будет производить еще больше современного оружия", если Вашингтон "не поймет" иначе:

 

© https://t.me/medvedev_telegram

И ещё один интересный момент. "обращение" американских дипломатов к россиянам появилось почти сразу после того, как заботливо опекаемый ими президент Украины отдал ЦИПсО приказ на активизацию в российском интернет-пространстве армии ботов с целью "распространения негативных настроений" среди гражданского общества. Об этом подробнее — здесь.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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