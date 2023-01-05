Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО

В канун новогодних праздников президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ активизировать работу украинских центров информационно-психологических операций (ИПсО), поставив перед этими бойцами невидимого фронта задачу — распространять негативные настроения среди россиян.

То есть, призвать "в ружьё" (в данном случае — к клавиатурам) весь личный состав "диванных войск". Им предписано "сформировать отрицательное отношение в обществе к присутствию в городах России беженцев с Украины" и провоцировать агрессию по отношению к ним.

Кроме того, планируется "подёргать нервы" российских спецслужб "путём увеличения количества сообщений о возможных терактах и диверсиях", а заодно и — если повезёт — спровоцировать панику и страх в обществе.

"Креативщики" команды экс-комика очень стараются

Как стало известно Telegram-каналу "V-Рука Кремля-Z", "Офис президента Зе" составил новую методичку:

в комментариях выражать недоверие к беженцам с Украины,

выводить на обсуждение темы роста случаев пособничества ВСУ с их (беженцев) стороны,

рассказывать о том, что в городах России много "наводчиков и исполнителей диверсий".

Например:

"Все чаще слышу мову после хлопков… увидел на улице людей, обсуждающих на украинском языке удары по Белгороду. Пока вызывал полицию, убежали…". "Такое чувство, что хохлы проникли в наши города, играют в наводчиков". "Друг переехал из Белгорода в Елань, надеясь, что там будет мир. После очередного прилета услышал, как два молодых человека перешептывались на украинском о том, что нужно было точнее давать координаты".

Где активничают "диванные войска" ВСУ

Расследовательский центр "Квадрат" выяснил, что "в чатах военных каналов, Крыма, такси, советов и городов работают офицеры ЦиПСО, тролли и "полезные бесплатные дураки" — эмигранты и беженцы".

Наиболее активно ЦиПСОшники и их "помощники" работают в группах типа "Подслушано в…", "Черное и белое", "Черный список", чатах "военных" каналов, мобилизованных и их родственников, водителей такси (они моментально разносят все по другим чатам, коллегам и знакомым). Да и вообще, тролли и боты активно идут в народ — их много даже в "родительских" группах школ и детсадов и "домовых" чатах. В общем, проще сказать, где их нет…

"Идейные полезные дураки"

Кстати, многие "воины клавиатуры" на Украине сейчас работают даже не за деньги (хотя платят им неплохо — в среднем по тысяче гривен в день), а за "бронь" — освобождение от повестки и призыва на фронт.

По данным экспертов "Квадрата", "костяк" этой "бото-армии" составляют змагары, прибалты и беженцы в Европу, Канаду, США и другие западные страны. Именно последних в документах ЦиПСО называют "полезными дураками" — за бесплатную ненависть и идейную борьбу.

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