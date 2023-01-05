В канун новогодних праздников президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ активизировать работу украинских центров информационно-психологических операций (ИПсО), поставив перед этими бойцами невидимого фронта задачу — распространять негативные настроения среди россиян.
То есть, призвать "в ружьё" (в данном случае — к клавиатурам) весь личный состав "диванных войск". Им предписано "сформировать отрицательное отношение в обществе к присутствию в городах России беженцев с Украины" и провоцировать агрессию по отношению к ним.
Кроме того, планируется "подёргать нервы" российских спецслужб "путём увеличения количества сообщений о возможных терактах и диверсиях", а заодно и — если повезёт — спровоцировать панику и страх в обществе.
Как стало известно Telegram-каналу "V-Рука Кремля-Z", "Офис президента Зе" составил новую методичку:
Например:
"Все чаще слышу мову после хлопков… увидел на улице людей, обсуждающих на украинском языке удары по Белгороду. Пока вызывал полицию, убежали…".
"Такое чувство, что хохлы проникли в наши города, играют в наводчиков".
"Друг переехал из Белгорода в Елань, надеясь, что там будет мир. После очередного прилета услышал, как два молодых человека перешептывались на украинском о том, что нужно было точнее давать координаты".
Расследовательский центр "Квадрат" выяснил, что "в чатах военных каналов, Крыма, такси, советов и городов работают офицеры ЦиПСО, тролли и "полезные бесплатные дураки" — эмигранты и беженцы".
Наиболее активно ЦиПСОшники и их "помощники" работают в группах типа "Подслушано в…", "Черное и белое", "Черный список", чатах "военных" каналов, мобилизованных и их родственников, водителей такси (они моментально разносят все по другим чатам, коллегам и знакомым). Да и вообще, тролли и боты активно идут в народ — их много даже в "родительских" группах школ и детсадов и "домовых" чатах. В общем, проще сказать, где их нет…
Кстати, многие "воины клавиатуры" на Украине сейчас работают даже не за деньги (хотя платят им неплохо — в среднем по тысяче гривен в день), а за "бронь" — освобождение от повестки и призыва на фронт.
По данным экспертов "Квадрата", "костяк" этой "бото-армии" составляют змагары, прибалты и беженцы в Европу, Канаду, США и другие западные страны. Именно последних в документах ЦиПСО называют "полезными дураками" — за бесплатную ненависть и идейную борьбу.
Читайте также:
Милачич: Запад устроил на Украине медицинский хоррор
Кличко успокоил киевлян: повода для паники нет, спокойно готовимся бежать и ждём команды
"Чтоб вы все посдыхали!" - боец ВСУ из-под Артёмовска передал привет Зеленскому
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Даниил Безсонов опубликовал радиопереговоры впавших в отчаяние польских наёмников, которые удалось перехватить российским военным.