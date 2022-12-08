Кличко успокоил киевлян: повода для паники нет, спокойно готовимся бежать и ждём команды

Продолжающиеся российские удары по энергосистеме Украины могут привести к "апокалиптическому" сценарию в Киеве, заявил мэр Виталий Кличко агентству Reuters. При этом градоначальник настаивал на том, что власти делают все возможное, и жителям пока нет необходимости покидать город.

"Киев может лишиться электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, — сказал Кличко. — Но мы боремся и делаем все возможное, чтобы этого не произошло”.

"Борются" киевские власти, надо признать, весьма своеобразно. Так, экс-боксер признал, что почти 500 пунктов "несокрушимости", созданных в Киеве, — это "ничто” для города с населением более трёх миллионов человек (особенно, если учесть, что большая их часть вообще не функционирует). Кроме того, он в очередной раз напомнил жителям, что они должны активнее заботиться сами о себе — подготовить аварийные запасы еды и воды, собрать одежду и документы, чтобы, как только будет отключено центральное отопление, быстро уехать из города.

"Если электроснабжение продолжит отсутствовать, а температура на улице останется низкой (в Киеве зимой бывает жарко?), мы, к сожалению, будем вынуждены сливать воду из зданий, — сказал киевский Цицерон. — В противном случае вода может замерзнуть и разрушить всю водопроводную сеть, и тогда здания будут полностью непригодны для дальнейшего использования”.

Пока, по его словам, в эвакуации необходимости нет, так как "дефицит электроэнергии составляет всего 20%".

"Показания" Кличко расходятся с оценками американских экспертов

Американская неправительственная организация Mercy Corps, координирующая гуманитарную помощь в Киеве, сообщила изданию Newsweek, что вся энергосистема Украины может "рухнуть в течение нескольких недель", если российские атаки продолжатся. Уже сейчас, по данным организации, более 50% энергосистемы разрушено (а Кличко говорит почему-то о 20%).

По словам директора по реагированию Mercy Corps Майкла Янга, электричество на всей Украине может отключиться "потенциально на недели”, что сделает крупные города "практически непригодными для жизни в течение следующих четырех месяцев”.

И произойти этот апокалипсис в границах отдельно взятой страны, утверждает Янг, может уже "до наступления нового года":

"Это обречет сотни тысяч украинцев на существование в условиях морозной зимы, остановит работу почти всех предприятий и приведёт к росту безработицы. Повысятся цены на товары повседневного спроса, из-за чего люди столкнутся еще и с голодом", — предупреждает американский чиновник.

В это время в Киеве

Пока мэр украинской столицы пытается делать хорошую мину при плохой игре (нашёл же время), городские коммунальщики призывают киевлян копать ямы и справлять нужду в самодельные уличные туалеты:

Вот такие листовки, сообщают местные Telegram-каналы стали появляться в жилых массивах Киева. Примерный перевод на русский:

"Не следует ходить в туалет даже со своей водой, смывать в канализацию остатки пищи, так как система переполнится, и всё полезет наружу".

Шёл восьмой день зимы…

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