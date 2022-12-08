Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ольга Лебедева

Кличко успокоил киевлян: повода для паники нет, спокойно готовимся бежать и ждём команды

Мир

Продолжающиеся российские удары по энергосистеме Украины могут привести к "апокалиптическому" сценарию в Киеве, заявил мэр Виталий Кличко агентству Reuters. При этом градоначальник настаивал на том, что власти делают все возможное, и жителям пока нет необходимости покидать город.

Кличко успокоил киевлян: повода для паники нет, спокойно готовимся бежать и ждём команды

"Киев может лишиться электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, — сказал Кличко. — Но мы боремся и делаем все возможное, чтобы этого не произошло”.

"Борются" киевские власти, надо признать, весьма своеобразно. Так, экс-боксер признал, что почти 500 пунктов "несокрушимости", созданных в Киеве, — это "ничто” для города с населением более трёх миллионов человек (особенно, если учесть, что большая их часть вообще не функционирует). Кроме того, он в очередной раз напомнил жителям, что они должны активнее заботиться сами о себе — подготовить аварийные запасы еды и воды, собрать одежду и документы, чтобы, как только будет отключено центральное отопление, быстро уехать из города.

"Если электроснабжение продолжит отсутствовать, а температура на улице останется низкой (в Киеве зимой бывает жарко?), мы, к сожалению, будем вынуждены сливать воду из зданий, — сказал киевский Цицерон. — В противном случае вода может замерзнуть и разрушить всю водопроводную сеть, и тогда здания будут полностью непригодны для дальнейшего использования”.

Пока, по его словам, в эвакуации необходимости нет, так как "дефицит электроэнергии составляет всего 20%".

"Показания" Кличко расходятся с оценками американских экспертов

Американская неправительственная организация Mercy Corps, координирующая гуманитарную помощь в Киеве, сообщила изданию Newsweek, что вся энергосистема Украины может "рухнуть в течение нескольких недель", если российские атаки продолжатся. Уже сейчас, по данным организации, более 50% энергосистемы разрушено (а Кличко говорит почему-то о 20%).

По словам директора по реагированию Mercy Corps Майкла Янга, электричество на всей Украине может отключиться "потенциально на недели”, что сделает крупные города "практически непригодными для жизни в течение следующих четырех месяцев”.

И произойти этот апокалипсис в границах отдельно взятой страны, утверждает Янг, может уже "до наступления нового года":

"Это обречет сотни тысяч украинцев на существование в условиях морозной зимы, остановит работу почти всех предприятий и приведёт к росту безработицы. Повысятся цены на товары повседневного спроса, из-за чего люди столкнутся еще и с голодом", — предупреждает американский чиновник.

В это время в Киеве

Пока мэр украинской столицы пытается делать хорошую мину при плохой игре (нашёл же время), городские коммунальщики призывают киевлян копать ямы и справлять нужду в самодельные уличные туалеты:

 

Вот такие листовки, сообщают местные Telegram-каналы стали появляться в жилых массивах Киева. Примерный перевод на русский:

"Не следует ходить в туалет даже со своей водой, смывать в канализацию остатки пищи, так как система переполнится, и всё полезет наружу".

Шёл восьмой день зимы…

Читайте также:

США не хотят "фальшивого мира", поэтому украинцы будут воевать

Крещёным на Украине теперь надо перекрещиваться: новая церковь — новые обряды

"Чтоб вы все посдыхали!" - боец ВСУ из-под Артёмовска передал привет Зеленскому

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Новости
Развожаев: над акваторией вблизи Севастополя сбит беспилотник
При наступлении блэкаута на Украине радио и ТВ будут работать ещё три дня
Россияне уверены, что инфляция "съедает" весь доход по вкладам
Манучаров о билетах на осмотр замка Пугачёвой: неудачная шутка или провокация
Профессор Яковлев: свиной грипп даёт осложнения на дыхательную функцию и сердце
У дорожных видеокамер есть скрытые функции, о которых мало кто знает
В Перми приставы нашли и арестовали автомобиль должника на стоянке ФССП
Уволена директор школы в Нижневартовске, где один ученик ударил ножом другого
Марочко: ротно-тактическая группа ВСУ попала под "дружественный" огонь
Эксперт Румянцев: личная инфляция практически всегда отличается от официальной
Популярное
Путин: разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности второй волны частичной мобилизации в России.

Путин: разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
СК: вернувшиеся в Россию пленные ВС РФ заявили о пытках в войсках ВСУ
Ведьмы во власти: Латвия задаёт новый политический тренд Ольга Лебедева Всё импортное: российских чиновников не заботят проблемы отечественного сельского хозяйства Сергей Лебедев Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов
Сбитый лётчик ВС ВСУ Ворошилов пытался охотиться на ударные БПЛА ВС РФ
Минобороны: ВС России уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS
FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири
FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири
Последние материалы
Развожаев: над акваторией вблизи Севастополя сбит беспилотник
При наступлении блэкаута на Украине радио и ТВ будут работать ещё три дня
Кличко успокоил киевлян: повода для паники нет, спокойно готовимся бежать и ждём команды
Россияне уверены, что инфляция "съедает" весь доход по вкладам
Канистерапия: животные помогают в реабилитации больных детей
Манучаров о билетах на осмотр замка Пугачёвой: неудачная шутка или провокация
Профессор Яковлев: свиной грипп даёт осложнения на дыхательную функцию и сердце
У дорожных видеокамер есть скрытые функции, о которых мало кто знает
В Перми приставы нашли и арестовали автомобиль должника на стоянке ФССП
Уволена директор школы в Нижневартовске, где один ученик ударил ножом другого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников