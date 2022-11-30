3МВ: украинцев ждёт зима в городах, "вмёрзших во тьму"

Власти Киева и других главных городов Украины прогнозируют возможную частичную эвакуацию жителей в случае худшего сценария развития ситуации с подачей тепла и энергии. Правда, это слабо поможет горожанам дожить до весны — пишет издание "Третья мировая война".

Мэр Киева Виталий Кличко при этом заявил, что об эвакуации людей за границу речи не идёт — их там не ждут.

А чтобы спастись от "путинского генерала Мороза", он попросил киевлян "иметь дома запасы воды, пищи, тёплой одежды и батареек, по необходимости — заряженные ноутбуки и пауэрбанки". Но самое главное — по возможности уехать. Хоть куда-то. Лучше — из города в деревни.

Ранее издание The New York Times сообщило о подготовке властей к "тотальной эвакуации" жителей городов всей Украины.

Вопрос, куда можно оперативно переместить около трёх миллионов киевлян, видимо, остался открытым, поскольку советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поинтересовался, какой в этом смысл, и где на Украине есть территория, свободная от ударов России.

По сути, это нужно снимать с мест минимум миллион людей, которые уже приспособились к условиям тяжёлой зимы. И в конце концов, если все уедут, то кто будет "символизировать несокрушимость" на Украине?

Да, в Киеве и других городах уже строятся пункты обогрева (те самые "пункты несокрушимости"), вот только глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия уже заявил, что с этим точками есть масса проблем, и примерно пятая часть вообще не работает.

"Украина пытается предотвратить панику у населения (и не сообщает всей глубины и объёма проблем)", — делится доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им В. Г. Шухова Михаил Игнатов.

Эксперты поясняют — если рассказать, что придётся зимовать "во вмёрзших во тьму городах", паника и хаос начнутся уже сейчас. Люди заходят спастись от непривычной, чудовищной зимы — купить запасы (которые кончатся) или сбежать в тепло и к свету.

Вот только уезжать украинцам уже некуда:

в Европе их больше видеть не хотят,

ресурсов решать проблемы на месте нет,

в пригороды не выехать — вокруг Киева и основных городов расположены не деревни, а десятки элитных поселков,

в Россию их не повезут.

Таким образом, украинцам придётся зимовать, как есть, и запасаться дровами, буржуйками и валенками.

"Готовность к выводу людей в реальности равна нулю, и смысла в этом никакого нет, как нет и возможности сравнивать советские и украинские оргресурсы", — переживают украинские СМИ.