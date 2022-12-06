Неожиданная новость распространилась сегодня в украинском сегменте интернета. Оказывается, многие православные в единый момент оказались вдруг некрещёными.
"Старое" крещение больше не работает, и обряд таинства надо проходить по-новому.
В переводе на русский это звучит так:
"Уважаемые прихожане!
В связи с последними событиями отменяются все обряды крещения, проведённые священниками Украинской православной церкви!
Записаться на повторное крещение в ПЦУ можно у батюшки".
Напомним, с 1 декабря на Украине, согласно президентскому указу, введены "ограничительные меры" в отношении "отдельных религиозных кругов", сотрудничающих с "государством-агрессором".
И желающие подзаработать "батюшки" немедленно повели своих прихожан прочь от УПЦ.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.