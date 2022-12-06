Крещёным на Украине теперь надо перекрещиваться: новая церковь — новые обряды

Неожиданная новость распространилась сегодня в украинском сегменте интернета. Оказывается, многие православные в единый момент оказались вдруг некрещёными.

"Старое" крещение больше не работает, и обряд таинства надо проходить по-новому.

В переводе на русский это звучит так:

"Уважаемые прихожане! В связи с последними событиями отменяются все обряды крещения, проведённые священниками Украинской православной церкви! Записаться на повторное крещение в ПЦУ можно у батюшки".

Напомним, с 1 декабря на Украине, согласно президентскому указу, введены "ограничительные меры" в отношении "отдельных религиозных кругов", сотрудничающих с "государством-агрессором".

И желающие подзаработать "батюшки" немедленно повели своих прихожан прочь от УПЦ.

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