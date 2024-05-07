Сербия открыта для инвестиций Китая: раскрыты подробности экономических взаимоотношений двух стран

В Сербии заявили об открытости для китайских инвестиций

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Сербию, первый вице-премьер, министр финансов Сербии Синиша Мали заявил о готовности страны к приему китайских инвестиций, особенно в области высоких технологий.

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Мали подчеркнул экономическое доминирование Сербии на Западных Балканах и отсутствие визового режима с КНР как основные преимущества для углубления двусторонних отношений.

Во время визита ожидается обсуждение укрепления китайско-сербских связей и перспектив развития экономики Сербии. Страна украшена символами двустороннего партнерства, включая флаги и билборды с приветствиями, сообщает ТАСС.

Визит Си Цзиньпина, первый за последние восемь лет, рассматривается как значимый шаг в развитии китайско-сербских отношений.