Перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Сербию, первый вице-премьер, министр финансов Сербии Синиша Мали заявил о готовности страны к приему китайских инвестиций, особенно в области высоких технологий.
Мали подчеркнул экономическое доминирование Сербии на Западных Балканах и отсутствие визового режима с КНР как основные преимущества для углубления двусторонних отношений.
Во время визита ожидается обсуждение укрепления китайско-сербских связей и перспектив развития экономики Сербии. Страна украшена символами двустороннего партнерства, включая флаги и билборды с приветствиями, сообщает ТАСС.
Визит Си Цзиньпина, первый за последние восемь лет, рассматривается как значимый шаг в развитии китайско-сербских отношений.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.