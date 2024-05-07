"Наглая тетка!": Прохор Шаляпин резко высказался об Алле Пугачёвой

Прохор Шаляпин призвал забыть об Алле Пугачёвой

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Прохор Шаляпин в интервью с Teleprogramma. pro призвал общественность перестать уделять внимание певице Алле Пугачевой, заявив, что пора "забыть о ней" и прекратить писать об этом в СМИ.

Фото: Wikipedia by Kalendar is licensed under CC BY-SA 4.0

Он подчеркнул, что считает ее главу в истории шоу-бизнеса завершенной, и надеется, что Пугачеву оставят в покое. Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев выразил мнение, что у Пугачевой вскоре появится преемница в российской эстраде.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин поделился фото с любимой женщиной на фоне скульптуры "Родина-мать" в Волгограде.