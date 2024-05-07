"Наглая тетка!": Прохор Шаляпин резко высказался об Алле Пугачёвой

Российский певец Прохор Шаляпин в интервью с Teleprogramma. pro призвал общественность перестать уделять внимание певице Алле Пугачевой, заявив, что пора "забыть о ней" и прекратить писать об этом в СМИ.
Он подчеркнул, что считает ее главу в истории шоу-бизнеса завершенной, и надеется, что Пугачеву оставят в покое. Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев выразил мнение, что у Пугачевой вскоре появится преемница в российской эстраде.
Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин поделился фото с любимой женщиной на фоне скульптуры "Родина-мать" в Волгограде.
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