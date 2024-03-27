Прохор Шаляпин показал фото с мамой: приехал в гости

Прохор Шаляпин поделился фото с любимой женщиной на фоне скульптуры "Родина-мать" в Волгограде

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Прохор Шаляпин посетил малую родину и встретился с мамой.

Фото: Инстаграм Прохора Шаляпина

Выпускник "Фабрики звёзд" опубликовал в Инстаграм* фото с родительницей. Он сфотографировался с мамой в родном Волгограде на фоне знаменитого мемориала "Родина-мать".

"Приехал к маме в гости в Волгоград, правда только на 7 часов", — написал звезда под снимком.

Мама Шаляпина Елена Колесникова стала известна после разразившегося скандала. Женщину, которая работает в бюро медико-социальной экспертизы Волгоградской области, обвинили в получении взятки. Прохор заступился за родительницу и заверял, что его мама ни в чём не виновата.

Интернет-пользователи отметили, что Прохор показал по-настоящему любимую женщину.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин получил большое наследство от бабушки друга.

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