Прохор Шаляпин получил половину роскошной квартиры площадью 400 квадратных метров на черноморском побережье в Сочи в результате наследства. Артист поделился этой информацией с блогерами, которые приехали снимать ролик, и провел их по интерьерам апартаментов.
Шаляпин пояснил, что квартира стала его наследством через бабушку, с которой они дружили, и отметил, что это личное дело. Он отклонил некорректный вопрос блогеров о происхождении наследства, подчеркнув, что в мире многие люди наследуют имущество, и зависть по этому поводу неуместна.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.