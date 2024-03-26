Прохор Шаляпин получил большое наследство от бабушки друга

Прохор Шаляпин стал собственником роскошной квартиры в Сочи в результате наследства

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин получил половину роскошной квартиры площадью 400 квадратных метров на черноморском побережье в Сочи в результате наследства. Артист поделился этой информацией с блогерами, которые приехали снимать ролик, и провел их по интерьерам апартаментов.

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Шаляпин пояснил, что квартира стала его наследством через бабушку, с которой они дружили, и отметил, что это личное дело. Он отклонил некорректный вопрос блогеров о происхождении наследства, подчеркнув, что в мире многие люди наследуют имущество, и зависть по этому поводу неуместна.