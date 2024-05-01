Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деми Мур готовится "попрощаться" с бывшим супругом Брюсом Уиллисом
Айза рассказал, что катание на аттракционе едва не закончилось для её сына смертью
Кошка и собака в одном доме: как их подружить
Главные риски при создании собственного бизнеса
АСН: владелец беспилотника обязан оформить на него страховку
Врач Мартынова разъяснил, как стресс оказывает воздействие на здоровье зубов
ГИБДД начала штрафовать водителей на 5000 рублей за езду без очков
Рецепт полезного чесночного чая
Красивейший суккулент адениум
Наконец-то разгадана тайна свечения золота: учёные разработали детальную модель

Учёным удалось разгадать тайну свечения золота

0:53
Наука

Исследователи из EPFL разработали первую детальную модель, объясняющую квантово-механические эффекты фотолюминесценции в тонких пленках золота. Это открытие может ускорить развитие новых солнечных технологий и батарей.

Учёным удалось разгадать тайну свечения золота
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Фотолюминесценция, известная в полупроводниках, теперь показана и в металлах, включая золото, благодаря использованию передовых технологий. Эксперименты с лазерным облучением тонких пленок золота выявили важную роль поведения электронов и дырок при световом воздействии. Это позволило создать количественную модель фотолюминесценции, применимую и к другим металлам, сообщает Planet Today.

Полученные данные могут использоваться для измерения температуры и химических реакций на поверхности материалов, что актуально для солнечных батарей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Проблемы ВСУ под Очеретино могут обрушить их оборону Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Последние материалы
Кошка и собака в одном доме: как их подружить
Главные риски при создании собственного бизнеса
Учёным удалось разгадать тайну свечения золота
АСН: владелец беспилотника обязан оформить на него страховку
Врач Мартынова разъяснил, как стресс оказывает воздействие на здоровье зубов
ГИБДД начала штрафовать водителей на 5000 рублей за езду без очков
Рецепт полезного чесночного чая
Красивейший суккулент адениум
Священник Островский отчитал Ивана Охлобыстина: ведёт неприемлемую жизнь
Главком Сырский не может остановить наступление ВС РФ. Хаос в ВСУ нарастает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников