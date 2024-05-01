Наконец-то разгадана тайна свечения золота: учёные разработали детальную модель

Учёным удалось разгадать тайну свечения золота

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из EPFL разработали первую детальную модель, объясняющую квантово-механические эффекты фотолюминесценции в тонких пленках золота. Это открытие может ускорить развитие новых солнечных технологий и батарей.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Фотолюминесценция, известная в полупроводниках, теперь показана и в металлах, включая золото, благодаря использованию передовых технологий. Эксперименты с лазерным облучением тонких пленок золота выявили важную роль поведения электронов и дырок при световом воздействии. Это позволило создать количественную модель фотолюминесценции, применимую и к другим металлам, сообщает Planet Today.

Полученные данные могут использоваться для измерения температуры и химических реакций на поверхности материалов, что актуально для солнечных батарей.