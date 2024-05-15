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Вкусный мятный лимонад: утолит жажду в жару и охладит. Дети обязательно оценят!

Готовим мятный лимонад

1:09
Еда

Мятный лимонад — это вкусный безалкогольный напиток, который можно выпить жарким летним днём, чтобы утолить жажду. Попробуйте этот простой рецепт лимонада!

Готовим мятный лимонад
Фото: pxhere.com by rawpixel.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1 бокал газированной воды
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 2 дольки лимона
  • 1/3 стакана листьев мяты
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1/3 стакана воды

Приготовление

  1. Добавьте 4 столовые ложки воды в сахар, чтобы он растворился, перемешайте и отставьте в сторону.
  2. Положите 2/3 порции листьев мяты и немного воды в бокал и приготовьте мятный сок с помощью ручного блендера (не делайте пасту).
  3. Возьмите сервировочный стакан, положите несколько листьев мяты.
  4. Отфильтруйте сок листьев мяты в бокал с помощью ситечка для чая.
  5. Добавьте в него кубики льда, сахарный сироп, лимонный сок и немного соли. Добавьте охлаждённую газированную воду и немного простой воды и перемешайте. Украсьте ломтиками лимона и подавайте.
Вкуснейший и освежающий домашний лимонад с мятой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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