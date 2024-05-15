Вкусный мятный лимонад: утолит жажду в жару и охладит. Дети обязательно оценят!

Готовим мятный лимонад

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Мятный лимонад — это вкусный безалкогольный напиток, который можно выпить жарким летним днём, чтобы утолить жажду. Попробуйте этот простой рецепт лимонада!

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Ингредиенты

1 бокал газированной воды

2 столовые ложки сахара

1/4 чайной ложки соли

2 дольки лимона

1/3 стакана листьев мяты

2 столовые ложки лимонного сока

1/3 стакана воды

Приготовление

Добавьте 4 столовые ложки воды в сахар, чтобы он растворился, перемешайте и отставьте в сторону. Положите 2/3 порции листьев мяты и немного воды в бокал и приготовьте мятный сок с помощью ручного блендера (не делайте пасту). Возьмите сервировочный стакан, положите несколько листьев мяты. Отфильтруйте сок листьев мяты в бокал с помощью ситечка для чая. Добавьте в него кубики льда, сахарный сироп, лимонный сок и немного соли. Добавьте охлаждённую газированную воду и немного простой воды и перемешайте. Украсьте ломтиками лимона и подавайте.