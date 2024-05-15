Вкусный мятный лимонад: утолит жажду в жару и охладит. Дети обязательно оценят!
Готовим мятный лимонад
1:09
Мятный лимонад — это вкусный безалкогольный напиток, который можно выпить жарким летним днём, чтобы утолить жажду. Попробуйте этот простой рецепт лимонада!
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Ингредиенты
- 1 бокал газированной воды
- 2 столовые ложки сахара
- 1/4 чайной ложки соли
- 2 дольки лимона
- 1/3 стакана листьев мяты
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 1/3 стакана воды
Приготовление
- Добавьте 4 столовые ложки воды в сахар, чтобы он растворился, перемешайте и отставьте в сторону.
- Положите 2/3 порции листьев мяты и немного воды в бокал и приготовьте мятный сок с помощью ручного блендера (не делайте пасту).
- Возьмите сервировочный стакан, положите несколько листьев мяты.
- Отфильтруйте сок листьев мяты в бокал с помощью ситечка для чая.
- Добавьте в него кубики льда, сахарный сироп, лимонный сок и немного соли. Добавьте охлаждённую газированную воду и немного простой воды и перемешайте. Украсьте ломтиками лимона и подавайте.
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