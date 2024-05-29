"Они эти средства копили всю жизнь": пенсионеров предложили освободить от налога на доходы с банковских вкладов

В ГД призвали отменить налог на доходы от банковских вкладов для пенсионеров

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР предложил Минфину освободить пенсионеров от необходимости уплаты налога на доходы от банковских вкладов. Свою инициативу он изложил в письме министру финансов Антону Силуанову.

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Чернышов отметил, что банковские счета пенсионеров обычно не пополняются, так как их владельцы не имеют иных доходов, кроме пенсии.

"Эти средства многие из них копили всю жизнь, а проценты по вкладу выполняют функцию не дохода как такового, а сохранения денег от инфляции", — говорится в письме.

По мнению вице-спикера, отмена налога не нанесёт большого ущерба бюджету, так как количество вкладчиков-пенсионеров составляет всего 4%.

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