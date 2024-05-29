"Они эти средства копили всю жизнь": пенсионеров предложили освободить от налога на доходы с банковских вкладов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР предложил Минфину освободить пенсионеров от необходимости уплаты налога на доходы от банковских вкладов. Свою инициативу он изложил в письме министру финансов Антону Силуанову.
Чернышов отметил, что банковские счета пенсионеров обычно не пополняются, так как их владельцы не имеют иных доходов, кроме пенсии.
"Эти средства многие из них копили всю жизнь, а проценты по вкладу выполняют функцию не дохода как такового, а сохранения денег от инфляции", — говорится в письме.
По мнению вице-спикера, отмена налога не нанесёт большого ущерба бюджету, так как количество вкладчиков-пенсионеров составляет всего 4%.
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