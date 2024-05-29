"Сумма может вырасти": пострадавшие при теракте в "Крокусе" и родственники погибших получили уже более 21 млн страховых выплат

Пострадавшим от теракта в "Крокусе" выплатили более 21 миллиона рублей

2:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые компании выплатили пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокусе сити холле" уже более 21 миллиона рублей, включая компенсации родственникам погибших и банкам по ипотечным кредитам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Компании отмечают, что сумма страховых выплат не окончательная и может вырасти.

Напомним, что теракт в КЗ "Крокус сити холл" в Красногорске произошёл 22 марта. Группа вооруженных людей открыла огонь по посетителям, после чего подожгла зрительный зал. В результате нападения погибли 145 человек.

В "Совкомбанк Страховании жизни" рассказали, что произвели выплаты по трём обращениям на общую сумму 4,4 миллиона рублей.

Компания "Согласие" выплатила компенсацию 2,8 млн рублей по договору ипотечного страхования в связи со смертью страхователя. В СОГАЗЕ сообщили, что урегулировали обращения по договорам страхования жизни и здоровья на 13,9 миллиона рублей.

В пресс-службе "Росгосстраха" сообщили, что готовится выплатить более 3 млн рублей по полису ипотечного страхования в связи с гибелью страхователя. Сейчас компания ждёт от наследников минимальный пакет документов по страховому случаю. Погиб ещё один клиент компании, мужчина 1965 года рождения, у которого был полис коллективного страхования от несчастных случае. Его наследники после предоставления документов получат выплату в один миллион рублей.

В "Зетта Страховании" получили одно обращение по полису страхования от несчастного случая.

Кроме денежных выплат, страховщики оказывают пострадавшим от теракта медицинскую и психологическую помощь, а также санаторно-курортное лечение, отмечает РИА Новости.

Ранее МИД призвал российских туристов оформлять расширенные полисы страхования при поездках за рубеж.