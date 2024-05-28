Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что у неё нет ни сна, ни отдыха.
Татьяна Брухунова настолько заработалась, что вызвала жалость даже у няни своего сына Вагана.
"Я сейчас одеваюсь, и няня сына мне говорит: "Татьяна, вы вообще когда-нибудь спите?" Ложитесь очень поздно, встаёте раньше всех", — рассказала супруга юмориста.
Татьяна отметила, что злопыхатели, которые считают, что она ведёт праздный образ жизни, сильно ошибаются.
"Вот такая моя доля", — посетовала жена Петросяна.
Ранее Татьяна Брухунова показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.