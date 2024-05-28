Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"

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Татьяна Брухунова рассказала о своей полной трудов и забот жизни

0:41
Шоу-бизнес

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что у неё нет ни сна, ни отдыха.

Татьяна Брухунова рассказала о своей полной трудов и забот жизни
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under Public domain

Татьяна Брухунова настолько заработалась, что вызвала жалость даже у няни своего сына Вагана.

"Я сейчас одеваюсь, и няня сына мне говорит: "Татьяна, вы вообще когда-нибудь спите?" Ложитесь очень поздно, встаёте раньше всех", — рассказала супруга юмориста.

Татьяна отметила, что злопыхатели, которые считают, что она ведёт праздный образ жизни, сильно ошибаются.

"Вот такая моя доля", — посетовала жена Петросяна.

Ранее Татьяна Брухунова показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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