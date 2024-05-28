Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"

Татьяна Брухунова рассказала о своей полной трудов и забот жизни

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что у неё нет ни сна, ни отдыха.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under Public domain

Татьяна Брухунова настолько заработалась, что вызвала жалость даже у няни своего сына Вагана.

"Я сейчас одеваюсь, и няня сына мне говорит: "Татьяна, вы вообще когда-нибудь спите?" Ложитесь очень поздно, встаёте раньше всех", — рассказала супруга юмориста.

Татьяна отметила, что злопыхатели, которые считают, что она ведёт праздный образ жизни, сильно ошибаются.

"Вот такая моя доля", — посетовала жена Петросяна.

Ранее Татьяна Брухунова показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры.