Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать

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Будете делиться урожаем огурцов! Вот идеальные дни посадки

1:20
Садоводство » Овощи

Июнь - отличное время для высадки огурцов в саду или на дачном участке. Этот месяц обещает теплую погоду, достаточное количество солнечного света и дождей, что является идеальными условиями для роста и развития этого культурного овоща.

Будете делиться урожаем огурцов! Вот идеальные дни посадки
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для того чтобы определить идеальные дни для высадки огурцов в июне, необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, температура почвы должна быть не ниже +15 градусов Цельсия, так как огурцы любят тепло и не переносят заморозков. Поэтому лучше высаживать рассаду после того, как почва прогреется достаточно.

Кроме того, важно учитывать фазу луны. Оптимальное время для высадки огурцов - это повышенная фаза луны (растущая или полная), так как это способствует лучшему приживанию растений и их более быстрому росту.

Также стоит учесть погодные условия. Лучше высаживать огурцы в день, когда ожидается облачность или небольшой дождь. Это поможет растениям лучше прижиться и не подвергнуться пересохшей земле.

Идеальные дни для высадки огурцов в июне могут варьироваться в зависимости от региона и климата, поэтому рекомендуется проконсультироваться с местным садоводом или специалистом по посадке овощей.

Сажайте по этому точному лунному календарю
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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