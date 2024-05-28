Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать

Июнь - отличное время для высадки огурцов в саду или на дачном участке. Этот месяц обещает теплую погоду, достаточное количество солнечного света и дождей, что является идеальными условиями для роста и развития этого культурного овоща.
Для того чтобы определить идеальные дни для высадки огурцов в июне, необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, температура почвы должна быть не ниже +15 градусов Цельсия, так как огурцы любят тепло и не переносят заморозков. Поэтому лучше высаживать рассаду после того, как почва прогреется достаточно.
Кроме того, важно учитывать фазу луны. Оптимальное время для высадки огурцов - это повышенная фаза луны (растущая или полная), так как это способствует лучшему приживанию растений и их более быстрому росту.
Также стоит учесть погодные условия. Лучше высаживать огурцы в день, когда ожидается облачность или небольшой дождь. Это поможет растениям лучше прижиться и не подвергнуться пересохшей земле.
Идеальные дни для высадки огурцов в июне могут варьироваться в зависимости от региона и климата, поэтому рекомендуется проконсультироваться с местным садоводом или специалистом по посадке овощей.
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