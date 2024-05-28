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Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ

Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта

0:46
Шоу-бизнес

Юморист Азамат Мусагалиев в YouTube-шоу "Есть вопросики" с Идой Галич признался, что покинул телеканал ТНТ, как только закончился контракт.

Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Фото: youtube.com by канал Galich Ida is licensed under public domain

Комик подчеркнул, что работал на ТНТ на эксклюзивных условиях и смог заработать баснословные деньги.

"Потом канал, на мой взгляд, переформатировался из юмористического в более развлекательный. <…> И так совпало, что закончился мой контракт", — раскрыл Мусагалиев.

Ведущий шоу "Кстати" объяснил, что в тот момент был открыт для других предложений и согласился перейти на телеканал НТВ, чтобы вести юмористическую программу "Звёзды".

Ранее блогерша Сандра Мантика высказалась об уехавших артистах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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