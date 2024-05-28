Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ

Юморист Азамат Мусагалиев в YouTube-шоу "Есть вопросики" с Идой Галич признался, что покинул телеканал ТНТ, как только закончился контракт.
Комик подчеркнул, что работал на ТНТ на эксклюзивных условиях и смог заработать баснословные деньги.
"Потом канал, на мой взгляд, переформатировался из юмористического в более развлекательный. <…> И так совпало, что закончился мой контракт", — раскрыл Мусагалиев.
Ведущий шоу "Кстати" объяснил, что в тот момент был открыт для других предложений и согласился перейти на телеканал НТВ, чтобы вести юмористическую программу "Звёзды".
Ранее блогерша Сандра Мантика высказалась об уехавших артистах.
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