"Это бесконечный кошмар": Нетаньяху предрекли уголовное преследование после окончания премьерского срока

Действия Израиля следует рассматривать со стороны США, так как Европа является лишь "отражённым светом" политики Вашингтона, рассказала NewsInfo.Ru политолог и востоковед Карине Геворгян.
Эксперт отметила, что Израиль уже не является важным геополитическим активом для Соединенных Штатов.
"Он (Израиль) им был. А сейчас перестал. И это было очевидно. Понятно, что поддержка Израиля будет на мягком спуске. А вот в самом Израиле эти риски, это вызовы не сумели верно оценить", — пояснила Геворгян.
Политолог предположила, что оппозиция в лице Яира Лапида может попытаться сместить премьер-министра Биньямина Нетаньяху и "протестующие толпы в Тель-Авиве." Геворгян подчеркнула, что действиями в секторе Газа Нетаньяху привёл к разорению экономику собственной страны.
"Во-первых, у него не такой большой мобилизационный ресурс. Естественно, что отвлечены рабочие руки на фронт. Кроме всего прочего, фактор хуситов — тоже. И не только хуситов, но и других противников Израиля, в частности ливанской "Хезболлы" создали ситуацию, когда 100 тысяч израильтян вынуждены были покинуть свои дома, и они тоже добавляют возмущение на севере Израиля", — перечислила эксперт.
Геворгян указала на то, что глава Израиля подвёл страну к патовой ситуации, затянув операцию в Газе.
"Очень многие говорят, что для него эта операция в секторе Газа, которая не имеет конца, не имеет никакого исхода, это просто бесконечный кошмар. Причём для обеих сторон", — пояснила собеседник NewsInfo.Ru.
Политолог отметила, что руководство Израиля истратило весь "запас сочувствия", которое Израиль получил после Второй мировой войны, что стало очевидным и для еврейских общин по всему миру. Самому Нетаньяху Геворгян предрекла уголовное преследование внутри страны после окончания премьерского срока.
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