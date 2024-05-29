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"Это бесконечный кошмар": Нетаньяху предрекли уголовное преследование после окончания премьерского срока

Политолог Геворгян: Нетаньяху подвёл Израиль к патовой ситуации

2:14
Мир

Действия Израиля следует рассматривать со стороны США, так как Европа является лишь "отражённым светом" политики Вашингтона, рассказала NewsInfo.Ru политолог и востоковед Карине Геворгян.

Политолог Геворгян: Нетаньяху подвёл Израиль к патовой ситуации
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Эксперт отметила, что Израиль уже не является важным геополитическим активом для Соединенных Штатов.

"Он (Израиль) им был. А сейчас перестал. И это было очевидно. Понятно, что поддержка Израиля будет на мягком спуске. А вот в самом Израиле эти риски, это вызовы не сумели верно оценить", — пояснила Геворгян.

Политолог предположила, что оппозиция в лице Яира Лапида может попытаться сместить премьер-министра Биньямина Нетаньяху и "протестующие толпы в Тель-Авиве." Геворгян подчеркнула, что действиями в секторе Газа Нетаньяху привёл к разорению экономику собственной страны.

"Во-первых, у него не такой большой мобилизационный ресурс. Естественно, что отвлечены рабочие руки на фронт. Кроме всего прочего, фактор хуситов — тоже. И не только хуситов, но и других противников Израиля, в частности ливанской "Хезболлы" создали ситуацию, когда 100 тысяч израильтян вынуждены были покинуть свои дома, и они тоже добавляют возмущение на севере Израиля", — перечислила эксперт.

Геворгян указала на то, что глава Израиля подвёл страну к патовой ситуации, затянув операцию в Газе.

"Очень многие говорят, что для него эта операция в секторе Газа, которая не имеет конца, не имеет никакого исхода, это просто бесконечный кошмар. Причём для обеих сторон", — пояснила собеседник NewsInfo.Ru.

Политолог отметила, что руководство Израиля истратило весь "запас сочувствия", которое Израиль получил после Второй мировой войны, что стало очевидным и для еврейских общин по всему миру. Самому Нетаньяху Геворгян предрекла уголовное преследование внутри страны после окончания премьерского срока.

Ранее политолог Бочаров рассказал, как устроена политическая система Израиля, и стоит ли ждать отставки Нетаньяху.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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