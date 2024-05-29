Комик Илья Куруч рассказал, почему ушёл с телевидения

Комик Илья Куруч отказался от работы на ТВ из-за цензуры и контроля

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик и блогер Илья Куруч в беседе с коллегой Иваном Абрамовым признался, что отказался от работы на телевидении из-за постоянного контроля и цензуры.

Фото: youtube.com by канал "правило 34" is licensed under public domain

По его словам, необходимость постоянно договариваться лишала программу аутентичности и народности.

"Это теряется как будто, когда начинают убирать то, за что ты реально держишься", — пояснил Куруч.

Он подчеркнул, что тратил много лишних сил на то, чтобы согласовать материал с шоураннерами. В итоге комик решил отказаться от поддержки телеканала и независимо заниматься творчеством.

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