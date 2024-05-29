Россия "украла" пограничные буи на реке Нарва. Эстония не решилась "идти на тот берег"

Эстония инициировала конфликт с РФ на реке Нарва, но остереглась его продолжать

4:01 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Прибалтика

Эстония в одностороннем порядке установила маркировку границы по реке Нарва. Разграничительные буи были удалены ФСБ, "горячие эстонские парни" уже неделю ждут разъяснений.

Фото: Река Нарва by Ханну is licensed under общественное достояние

Эстония демаркировала реку Нарву по своему усмотрению

Пограничная река Нарва демаркируется каждый год, так как русло меняется, а вместе с ней и медианная линия границы, и она же — судоходный путь. Каждый год ФСБ и эстонские пограничники согласовывали точки установки пограничных буйков.

Но в этот раз власти Эстонии решили проявить самостоятельность и разместили их без согласования с РФ.

Как указывают эстонские СМИ, российская сторона не согласилась с местами размещения 250 буев, и ФСБ РФ в прошедший четверг, 23 мая, сняла их. Ни одного нового буя на границе по сей день не появилось.

Спустя пять дней после инцидента, Москва продолжает воздерживаться от комментариев. Диалога нет, признал МИД Эстонии.

"На данный момент мы ещё не получили от России обоснования удаления буев, — сообщили Rus.Postimees в МИД Эстонии во вторник, 28 мая.

Эстония испугалась возвращать конфискованные ФСБ буи

Генеральный директор департамента полиции и погранохраны (ДПП) Эгерт Беличев сказал ERR, что "кража" Российской Федерацией буёв на реке Нарва была "явной провокацией", но эстонская пограничная служба "физически" не стала препятствовать их снятию, так как это привело бы к обострению ситуации.

"Применение силы в такой ситуации означало бы применение огневой мощи на расстоянии", — сказал Беличев.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс добавил, что силовая операция по возвращению эстонских буёв не имела бы успеха:

"Представьте, если бы кто-то пошёл забрать буи на российскую территорию, используя пистолет? Что дал бы предупредительный выстрел? На данный момент я думаю, что Эстония добилась результата, когда весь западный мир смотрит в сторону России. Это правильный результат с точки зрения внешней политики".

Хотя сразу после инцидента Ляэнеметс пообещал, что вернёт буи обратно.

"Горячие эстонские парни" отказались закрывать границу с РФ

Казалось бы, раз вы агитируете поставщиков оружия Украине (сами такого оружия не поставляя) снимать запрет на удары в глубину России, то будьте принципиальны хотя бы в вопросе, где можете что-то сделать против "агрессора".

Закройте границу, например. Но не тут-то было. "Горячий эстонский парень" президент страны Алар Карис (пообещал "поставить Россию на колени") заявил, что Эстония не планирует закрывать границу с РФ, так как у многих её граждан проживают там ближайшие родственники.

"Граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. Наша готовность состоит в том, что в случае необходимости мы можем очень быстро закрыть границу", — сказал глава государства в интервью финской телекомпании Yle.

Зачем начинать конфликт, не просчитав последствия? Один мотив напрашивается: проверить РФ "на слабо" и доставить удовольствие тем, кто построил проект "анти-Россия".

Если же эстонцы всё же закроют границу, то сразу получат ощутимые протесты русскоязычных граждан и неграждан, которые постоянно проживают в Нарве. Россия справедливо может воспользоваться ситуацией и поддержать эти протесты.

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