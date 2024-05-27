В МИД задались вопросом, как Эстония поставит РФ на колени

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Захарова: Пусть Карис продемонстрирует, как собирается поставить Россию на колени

0:55
Мир

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свое мнение по поводу высказываний президента Эстонии Алара Кариса, говорящих о необходимости учинить Россию покориться.

Захарова: Пусть Карис продемонстрирует, как собирается поставить Россию на колени
Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Захарова призвала Кариса продемонстрировать, как он это сделает.

Данные заявления глава Эстонии сделал в интервью финскому телеканалу Yle.

По его словам, он собирается приложить все усилия для того, чтобы "наклонить Россию и Путина перед собой", что, по его мнению, должно послужить началом переговоров по разрешению конфликта на Украине. Способ, которым он намерен достичь этой цели, остается неясным.

По информации немецкого издания Spiegel, страны Прибалтики и Польша уведомили Германию о возможном вводе своих войск на Украину, если ситуация для Киева значительно ухудшится из-за нехватки оружия со стороны союзников.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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