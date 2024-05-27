В МИД задались вопросом, как Эстония поставит РФ на колени

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свое мнение по поводу высказываний президента Эстонии Алара Кариса, говорящих о необходимости учинить Россию покориться.
Захарова призвала Кариса продемонстрировать, как он это сделает.
Данные заявления глава Эстонии сделал в интервью финскому телеканалу Yle.
По его словам, он собирается приложить все усилия для того, чтобы "наклонить Россию и Путина перед собой", что, по его мнению, должно послужить началом переговоров по разрешению конфликта на Украине. Способ, которым он намерен достичь этой цели, остается неясным.
По информации немецкого издания Spiegel, страны Прибалтики и Польша уведомили Германию о возможном вводе своих войск на Украину, если ситуация для Киева значительно ухудшится из-за нехватки оружия со стороны союзников.
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