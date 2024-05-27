В МИД задались вопросом, как Эстония поставит РФ на колени

Захарова: Пусть Карис продемонстрирует, как собирается поставить Россию на колени

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Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свое мнение по поводу высказываний президента Эстонии Алара Кариса, говорящих о необходимости учинить Россию покориться.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Захарова призвала Кариса продемонстрировать, как он это сделает.

Данные заявления глава Эстонии сделал в интервью финскому телеканалу Yle.

По его словам, он собирается приложить все усилия для того, чтобы "наклонить Россию и Путина перед собой", что, по его мнению, должно послужить началом переговоров по разрешению конфликта на Украине. Способ, которым он намерен достичь этой цели, остается неясным.

По информации немецкого издания Spiegel, страны Прибалтики и Польша уведомили Германию о возможном вводе своих войск на Украину, если ситуация для Киева значительно ухудшится из-за нехватки оружия со стороны союзников.