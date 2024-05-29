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В Сеченовском Университете клостридиальную кишечную инфекцию будут лечить необычным методом — при помощи донорской фекальной микробиоты

В России будут лечить опасную кишечную инфекцию необычным донорским материалом

2:00
Здоровье

Появился новый уникальный способ лечения клостридиальной кишечной инфекции методом фекальной трансплантации.

В России будут лечить опасную кишечную инфекцию необычным донорским материалом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Его суть состоит в доставке физиологичной фекальной микробиоты из стула донора в кишечник пациента при помощи видеогаcтро- и видеоколоноскопа. Эффективность такого метода от 82 до 95%, сообщил врач-эндоскопист отделения диагностической и лечебной эндоскопии Сеченовского Университета, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Андрей Кирюхин.

"До сих пор в России этот метод применялся только в отдельных медицинских центрах исключительно в рамках исследований, а первую клиническую апробацию проводим именно мы… Трансплантация хорошо переносится пациентами, в малом проценте может вызывать нежелательные явления в виде тошноты, тяжести в животе, но все эти явления краткосрочные и проходят самостоятельно", — рассказал он.

По словам врача, этот метод редко применяют, потому что сложно подобрать донора. Он должен быть абсолютно здоров и пройти гораздо более серьёзные исследования, чем, например, перед донорством крови.

Проведённые исследования показали, что фекальная микробиота вытесняет патологическую флору, а иногда играет значительную роль в лечении эндокринных и нейродегенеративных заболеваний, пишет сайт aif.ru.

"Сегодня Клинический центр Сеченовского Университета обладает всеми возможностями для апробации и дальнейшего внедрения данного метода в широкую клиническую практику… Мы в состоянии оценить не только примерный микробный пейзаж той микробиоты, которую мы собираемся трансплантировать, но и "разобрать её на молекулы", узнав, какое количество бактерий, например, лакто и бифидобактерий определённого вида содержится в одном её грамме", — подчеркнул Кирюхин.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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