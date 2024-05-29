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Как заниматься на велотренажёре при артрозе коленных суставов: основные правила

Занятия на велотренажёре при болезни коленных суставов

1:44
Спорт

При артрозе коленных суставов занятия спортом могут вызывать дискомфорт и болевые ощущения. Однако это не означает, что вы должны полностью отказаться от физической активности.

Занятия на велотренажёре при болезни коленных суставов
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На самом деле, умеренные тренировки могут иметь положительное влияние на организм и помочь в восстановлении суставов. Они способствуют улучшению общего состояния и контролю лишнего веса, что особенно важно при артрозе. Избегайте интенсивных упражнений, которые могут негативно сказаться на коленных суставах.

Один из рекомендуемых способов поддержания физической активности - использовать велотренажер. Это эффективный способ тренировки, который не нагружает суставы и позволяет контролировать интенсивность тренировки, напоминает kossport.ru.

Однако перед началом тренировок на велотренажере, важно проконсультироваться с врачом или тренером, чтобы установить подходящую нагрузку и избежать дальнейшего повреждения суставов. Они помогут вам настроить тренировочный план, с учетом вашей физической подготовки и особенностей заболевания.

Важно также следить за техникой выполнения упражнений на велотренажере и не переусердствовать. Контролируйте свое дыхание и избегайте чрезмерной нагрузки на колени.

Помимо тренировок на велотренажере, другие рекомендуемые виды физической активности включают ходьбу, плавание и гимнастику. В каждом конкретном случае важно учитывать индивидуальные особенности и ограничения организма. Поэтому проконсультируйтесь с врачом, чтобы выбрать наиболее подходящий и безопасный вид тренировки для ваших коленных суставов.

Велосипед, плавание и АРТРОЗ: можно ли сочетать? (с участием Бубновского Сергея Михайловича)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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