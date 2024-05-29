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Как ухаживать за чувствительной кожей и выбирать безопасную косметику

Как выбрать косметику и ухаживать за чувствительной кожей

1:45
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Косметические средства могут вызывать аллергию, особенно у людей с чувствительной кожей. Косметолог Арина Дурова объясняет, что чувствительная кожа реагирует на внешние стрессовые факторы, такие как солнце, синтетические ткани или ингредиенты косметики, вызывая покраснения и дискомфорт. Для ухода за такой кожей важно избегать отдушек, спирта и парабенов, и выбирать гипоаллергенные продукты.

Как выбрать косметику и ухаживать за чувствительной кожей
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Для очищения кожи рекомендуется использовать деликатные средства с минимальным количеством ингредиентов. После очищения следует наносить сыворотку с подходящими для чувствительной кожи ингредиентами и увлажняющий крем. Увлажненная кожа лучше защищена от внешних стрессов.

Солнцезащитный крем обязателен круглый год, особенно для чувствительной кожи. Его следует повторно наносить каждые два часа, даже в помещении. Минимализм в использовании косметики помогает избегать лишних ингредиентов, которые могут вызвать раздражение.

Эфирные масла, такие как лаванда или масло перечной мяты, могут усилить раздражение и их следует избегать. Новый продукт необходимо тестировать, нанося его на небольшую область кожи и наблюдая за реакцией.

Продукты с маркировкой "гипоаллергенный" тестируются на вероятность вызвать аллергию и обычно не содержат отдушек и красителей. Безопасные ингредиенты для аллергиков включают ниацинамид и нейросенсин, которые укрепляют барьер эпидермиса.

Важно не делиться косметикой с другими, чтобы избежать передачи микробов и бактерий.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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