Как ухаживать за чувствительной кожей и выбирать безопасную косметику

Косметические средства могут вызывать аллергию, особенно у людей с чувствительной кожей. Косметолог Арина Дурова объясняет, что чувствительная кожа реагирует на внешние стрессовые факторы, такие как солнце, синтетические ткани или ингредиенты косметики, вызывая покраснения и дискомфорт. Для ухода за такой кожей важно избегать отдушек, спирта и парабенов, и выбирать гипоаллергенные продукты.
Для очищения кожи рекомендуется использовать деликатные средства с минимальным количеством ингредиентов. После очищения следует наносить сыворотку с подходящими для чувствительной кожи ингредиентами и увлажняющий крем. Увлажненная кожа лучше защищена от внешних стрессов.
Солнцезащитный крем обязателен круглый год, особенно для чувствительной кожи. Его следует повторно наносить каждые два часа, даже в помещении. Минимализм в использовании косметики помогает избегать лишних ингредиентов, которые могут вызвать раздражение.
Эфирные масла, такие как лаванда или масло перечной мяты, могут усилить раздражение и их следует избегать. Новый продукт необходимо тестировать, нанося его на небольшую область кожи и наблюдая за реакцией.
Продукты с маркировкой "гипоаллергенный" тестируются на вероятность вызвать аллергию и обычно не содержат отдушек и красителей. Безопасные ингредиенты для аллергиков включают ниацинамид и нейросенсин, которые укрепляют барьер эпидермиса.
Важно не делиться косметикой с другими, чтобы избежать передачи микробов и бактерий.
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