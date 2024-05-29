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Народные способы избавиться от колорадского жука на дачном участке

Удар по колорадскому жуку: делимся комплексом эффективных средств

2:28
Садоводство » Вредители и болезни

Колорадский жук - один из самых вредоносных и распространённых вредителей картофеля и томатов. Эти насекомые способны полностью уничтожить урожай, если не принимать своевременные меры по борьбе с ними. В современных условиях все большую популярность приобретают народные, экологически безопасные средства защиты растений.

Удар по колорадскому жуку: делимся комплексом эффективных средств
Фото: commons.wikimedia.org by Pilgab is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Почему колорадский жук опасен для урожая

Личинки и взрослые особи колорадского жука питаются листьями, стеблями и даже плодами пасленовых культур. При массовом размножении они способны полностью обгрызть растения, оставив от них один голый стебель. Это приводит к резкому снижению урожайности и ухудшению качества продукции.

Особенно вредоносны личинки, которые питаются ненасытно и могут за короткое время уничтожить все зеленые части растений.

Народные средства борьбы с колорадским жуком

Наиболее эффективными и безопасными для здоровья человека и окружающей среды считаются следующие народные методы борьбы с колорадским жуком:

1. механическое уничтожение. Регулярный осмотр кустов и сбор вручную взрослых жуков, личинок и яйцекладок. Их нужно уничтожать (сжигать или топить в воде);

2. опрыскивание настоями трав. Эффективны настои полыни, чеснока, горчицы, табака. Они отпугивают и уничтожают вредителей;

3. применение золы и табачной пыли. Эти материалы высыпают вокруг растений или непосредственно на листья. Они раздражают покров насекомых, вызывая их гибель;

4. использование барьеров. Вокруг каждого куста картофеля или томатов можно насыпать широкую полосу золы, извести или песка. Это создает физическое препятствие для передвижения вредителей;

5. Посадка растений-отпугивателей. Рядом с пасленовыми культурами высаживают бархатцы, укроп, календулу, чеснок, которые отпугивают колорадских жуков;

6. Применение раствора йода. Опрыскивание кустов 5% раствором йода губительно действует на яйца и личинок колорадского жука.

Регулярное применение этих народных средств в комплексе поможет эффективно избавиться от колорадского жука и сохранить урожай овощных культур.

Когда лучше обработать картофель от жука
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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