Сенсация на ПМЭФ: LADA выпустит электрический Niva Travel

На Петербургском международном экономическом форуме компания "АвтоВАЗ" представит концепт-кар LADA e-Niva Travel, созданный для демонстрации технологий и инженерного мастерства.
Модель будет экспонироваться вместе с внедорожником LADA Niva Legend. Вице-президент компании выразил готовность предложить линейку электрокаров на базовых платформах, включая Niva, при условии поддержки государства субсидиями.
Ранее сообщалось, что в Россию привезли замену Lada Largus c мотором от Дастера дешевле Лады. Renault Lodgy обладает схожими с Largus габаритами: длиной 4498 мм, шириной 1751 мм и высотой 1696 мм; колёсная база составляет 2810 мм.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.