Сенсация на ПМЭФ: LADA выпустит электрический Niva Travel

АвтоВАЗ представит концепт-кар LADA e-Niva Travel на ПМЭФ

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На Петербургском международном экономическом форуме компания "АвтоВАЗ" представит концепт-кар LADA e-Niva Travel, созданный для демонстрации технологий и инженерного мастерства.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Модель будет экспонироваться вместе с внедорожником LADA Niva Legend. Вице-президент компании выразил готовность предложить линейку электрокаров на базовых платформах, включая Niva, при условии поддержки государства субсидиями.

Ранее сообщалось, что в Россию привезли замену Lada Largus c мотором от Дастера дешевле Лады. Renault Lodgy обладает схожими с Largus габаритами: длиной 4498 мм, шириной 1751 мм и высотой 1696 мм; колёсная база составляет 2810 мм.