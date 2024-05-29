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Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон

1:06
Шоу-бизнес » Зарубежный

Сотрудники отеля, в котором принц Уильям и Кейт Миддлтон остановились во время их прошлогодней поездки в Уэльс, выложили редкий кадр с членами королевской семьи.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Фото: youtube.com by канал Королевская жизнь is licensed under public domain

На снимке Кейт Миддлтон позирует в сером миди-платье в клетку, в чёрном пальто, высоких сапогах на каблуках и с сумкой. Её супруг выбрал голубую рубашку, брюки, тёмно-синее пальто и коричневые туфли. Они стояли вместе с сотрудниками отеля и улыбались.

В марте Кейт Миддлтон сообщила, что во время операции на брюшной полости у неё обнаружили рак. Остается неизвестным, какой конкретно вид онкологии ей диагностировали и на какой стадии. При этом она попросила поклонников дать ей возможность какое-то время посвятить себя заботе о семье и своём здоровье.

Король Великобритании Карл III, который также признался, что у него обнаружен рак, заявил о гордости за свою невестку.

Ранее Гарик Харламов рассказал, как борется с усталостью от шуток.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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