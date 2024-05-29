Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Сотрудники отеля, в котором принц Уильям и Кейт Миддлтон остановились во время их прошлогодней поездки в Уэльс, выложили редкий кадр с членами королевской семьи.
На снимке Кейт Миддлтон позирует в сером миди-платье в клетку, в чёрном пальто, высоких сапогах на каблуках и с сумкой. Её супруг выбрал голубую рубашку, брюки, тёмно-синее пальто и коричневые туфли. Они стояли вместе с сотрудниками отеля и улыбались.
В марте Кейт Миддлтон сообщила, что во время операции на брюшной полости у неё обнаружили рак. Остается неизвестным, какой конкретно вид онкологии ей диагностировали и на какой стадии. При этом она попросила поклонников дать ей возможность какое-то время посвятить себя заботе о семье и своём здоровье.
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