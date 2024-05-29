Развод отменяется: счастливая Лера Кудрявцева сплясала со своим приехавшим из рехаба мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева пошла в пляс от радости по поводу возращения излечившегося от алкогольной зависимости мужа.
Счастливая Лера Кудрявцева передумала разводиться с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен успешно прошёл лечение в рехабе и вернулся к любящей жене.
Радость по поводу благополучного исхода истории Кудрявцева выразила танцем с мужем и подругой Екатериной Гордон. Они станцевали под их собственный хит "Дамы за 30".
Кудрявцева объясняла, что не спешит с разводом, так как попытается спасти супруга от пагубной зависимости.
Ранее Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой.
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