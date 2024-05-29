Жареные грибы с тимьяном, чесноком и петрушкой: ароматный и сытный гарнир к печёному картофелю
Как можно вкусно обжарить грибы
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Обжарьте грибы для быстрого гарнира. Такое блюдо хорошо сочетается с крупой, классическим зелёным салатом или печёным картофелем.
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Ингредиенты
- Полкило свежих грибов (шампиньоны или лисички)
- 1/4 стакана оливкового масла
- 2 столовые ложки нарезанной петрушки
- 1 столовая ложка измельчённого чеснока
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки сушёного тимьяна
- Чёрный перец по вкусу
Приготовление
- Промойте грибы и обсушите влажными бумажными полотенцами. Нарежьте их ломтиками.
- Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте грибы.
- Приправьте чесноком, солью, перцем и тимьяном. Готовьте, часто помешивая, в течение 7 минут. Украсьте грибы рублёной петрушкой.
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