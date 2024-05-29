Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отказ Байдена от саммита по Украине — удар по Зеленскому
Новые Hyundai Solaris появились в продаже в России: цены и места покупки
Минстрою поручили проработать вопрос денежной компенсации "Арктического гектара"
Парад планет 3 июня 2024: Чем это грозит? Прогноз учёного
ЦБ: россиянам нужна мотиваиця для участия в добровольном страховании жилья от ЧС
Как выбрать косметику и ухаживать за чувствительной кожей
Запад косвенно подтвердил, что Ил-76 с пленными украинцами сбил Patriot
Кинологи объяснили, почему собака лает по ночам
Лера Кудрявцева танцем встретила вернувшегося из рехаба мужа
Жареные грибы с тимьяном, чесноком и петрушкой: ароматный и сытный гарнир к печёному картофелю

Как можно вкусно обжарить грибы

0:53
Еда

Обжарьте грибы для быстрого гарнира. Такое блюдо хорошо сочетается с крупой, классическим зелёным салатом или печёным картофелем.

Как можно вкусно обжарить грибы
Фото: commons.wikimedia. org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • Полкило свежих грибов (шампиньоны или лисички)
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 2 столовые ложки нарезанной петрушки
  • 1 столовая ложка измельчённого чеснока
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки сушёного тимьяна
  • Чёрный перец по вкусу

Приготовление

  1. Промойте грибы и обсушите влажными бумажными полотенцами. Нарежьте их ломтиками.
  2. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте грибы.
  3. Приправьте чесноком, солью, перцем и тимьяном. Готовьте, часто помешивая, в течение 7 минут. Украсьте грибы рублёной петрушкой.
Как правильно жарить шампиньоны
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Эстония инициировала конфликт с РФ на реке Нарва, но остереглась его продолжать Любовь Степушова Ставка ВСУ на спецназ не сыграла: профессиональные боевики разбиты Дмитрий Плотников Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"
Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"
Последние материалы
Комик Илья Куруч отказался от работы на ТВ из-за цензуры и контроля
Занятия на велотренажёре при болезни коленных суставов
Минфин РФ предлагает сделать медицинский спирт подакцизным товаром
Супруга Рузиля Минекаева Азиза пережила нервный срыв
АвтоВАЗ представит концепт-кар LADA e-Niva Travel на ПМЭФ
В России будут лечить опасную кишечную инфекцию необычным донорским материалом
В ГД призвали отменить налог на доходы от банковских вкладов для пенсионеров
Глубина бронирования туров у россиян достигает четырёх месяцев
WP: Трамп угрожал разбомбить Россию и Китай
В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников