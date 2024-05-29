Жареные грибы с тимьяном, чесноком и петрушкой: ароматный и сытный гарнир к печёному картофелю

Как можно вкусно обжарить грибы

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Обжарьте грибы для быстрого гарнира. Такое блюдо хорошо сочетается с крупой, классическим зелёным салатом или печёным картофелем.

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Ингредиенты

Полкило свежих грибов (шампиньоны или лисички)

1/4 стакана оливкового масла

2 столовые ложки нарезанной петрушки

1 столовая ложка измельчённого чеснока

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки сушёного тимьяна

Чёрный перец по вкусу

Приготовление

Промойте грибы и обсушите влажными бумажными полотенцами. Нарежьте их ломтиками. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте грибы. Приправьте чесноком, солью, перцем и тимьяном. Готовьте, часто помешивая, в течение 7 минут. Украсьте грибы рублёной петрушкой.