Стало известно об угрозах Трампа разбомбить Россию и Китай

WP: Трамп угрожал разбомбить Россию и Китай

12:45 Your browser does not support the audio element. Мир

45-ый американский лидер Дональд Трамп и кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе одной из частных дикусии в рамках мероприятий по сбору средств для своей кампании допустил, что при необходимости готов разбомбить Москву и Пекин, пишет The Washington Post. В своей статье авторы раскрывают обстоятельства этих угроз.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Pravda.Ru публикует перевод материала WP. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Когда Дональд Трамп встречался с некоторыми из ведущих доноров страны в роскошном нью-йоркском отеле в начале этого месяца, он рассказал группе, что один бизнесмен недавно предложил 1 миллион долларов на его президентство и хотел бы с ним пообедать.

"Я не обедаю", — сказал Трамп в ответ, по словам присутствовавших доноров. — Вы должны выделить на это 25 миллионов долларов".

Другой бизнесмен, по его словам, традиционно выделял от 2 до 3 миллионов долларов республиканцам. Вместо этого, по его словам, он сказал донору, что хочет внести взнос в размере 25 или 50 миллионов долларов, иначе он не будет "очень счастлив".

Завершая свое выступление в отеле Pierre, Трамп объяснил группе, почему в их интересах сократить расходы на крупные суммы. Если бы он не был возвращен на свой пост, налоги для них выросли бы при президенте Байдене, который клянется, что срок действия налоговых льгот эпохи Трампа для богатых и корпораций истечет в конце 2025 года.

"Все налоговые льготы истекают для богатых и бедных, для людей со средним уровнем дохода и для всех остальных, но они истекают еще через семь месяцев, и он не собирается их продлевать, а это означает, что налоги вырастут в четыре раза", — сказал Трамп, преувеличивая масштабы сокращений. — У вас будет самое большое повышение налогов в истории".

Через несколько секунд после обещания снижения налогов Трамп четко сформулировал свою позицию.

"Так что, ребята, я ценю все, что вы можете сделать", — сказал он.

По словам 11 доноров, советников и других лиц, близких к бывшему президенту, которые на условиях анонимности рассказали о сборе средств, эти высказывания являются лишь одним из примеров серии дерзких просьб Трампа о выделении крупных сумм в последние месяцы. Просьбы о миллионных пожертвованиях звучат в связи с тем, что предполагаемый кандидат от республиканцев стремится сократить разрыв в денежных средствах с Байденом и оплатить дорогостоящие юридические счета в связи с его четырьмя уголовными обвинениями.

Трамп иногда запрашивает больше, чем ожидает получить его команда, иногда удивляя своих собственных советников тем, что он просит так много денег. По мнению экспертов-юристов, Трамп также проверяет границы федеральных законов о финансировании избирательных кампаний, часто связывая запросы на сбор средств с обещаниями снижения налогов, одобрения инфраструктуры нефтяных проектов и других благоприятных мер политики и запрашивая суммы, превышающие суммы, которые его избирательная кампания и Республиканская партия могут по закону принять от частного лица.

На одной из недавних встреч Трамп попросил руководителей нефтяной отрасли собрать 1 миллиард долларов на его предвыборную кампанию и сказал, что сбор такой суммы был бы "выгодной сделкой", учитывая, сколько денег они сэкономили бы, если бы он был переизбран на пост президента.

На недавних встречах с донорами он неоднократно предлагал им выделить миллионы долларов, не уточняя, на что они должны пойти.

Ларри Ноубл, давний юрист по финансированию предвыборной кампании, сказал, что Трампу технически разрешалось запрашивать взносы только в размере 3300 долларов или меньше на свою предвыборную кампанию, согласно федеральным законам. Но он может появляться на мероприятиях , где стоимость входного билета намного выше, при условии, что он не просит денег напрямую.

"Он не может сказать: "Я хочу, чтобы вы дали мне 1 миллион долларов", — сказал Ноубл.

А после решения Верховного суда от 2016 года, отменившего обвинительный приговор бывшему губернатору Вирджинии Роберту Ф. Макдоннеллу за публичную коррупцию, это потребовало бы четкой компенсации за конкретные действия правительства в прямой обмен на вклад, который будет рассматриваться как незаконный, сказал Ноубл.

Кроме того, даже если будут представлены доказательства того, что Трамп, возможно, перешел черту, по словам нескольких известных юристов по финансированию предвыборной кампании, Федеральная избирательная комиссия, в которую входят три республиканца и три демократа, вряд ли будет расследовать какие-либо действия Трампа по сбору средств в год выборов.

Трамп, безусловно, не первый кандидат, который добивается крупных выплат от финансовых кругов. Советники говорят, что Трамп регулярно дает те же политические обещания в ходе предвыборной кампании, что и за закрытыми дверьми с богатыми донорами, и нет доказательств того, что Трамп напрямую связывал конкретные политические результаты с конкретным пожертвованием.

Часто его комментарии на мероприятиях касаются внешней политики и тем, которые он обсуждает на митингах, таких как инфляция и иммиграция.

Например, на одном мероприятии он предположил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия в на Украину, а Китай — на Тайвань, чем удивил некоторых доноров.

Предвыборный штаб Трампа не ответил на подробные вопросы о его запросах по сбору средств, но выступил с заявлением в поддержку его усилий.

"Поскольку сторонники Джо Байдена в Голливуде и Кремниевой долине отказываются от своей поддержки провальной кампании Байдена, доноры по всей стране прилагают максимальные усилия для переизбрания президента Трампа, потому что понимают, что мы не можем позволить себе еще четыре года ужасной политики Джо Байдена", — говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Каролин Ливитт.

Бывший президент когда-то неохотно обращался к донорам и осуждал роль больших денег в политике. Он также часто жаловался на необходимость фотографироваться — ругал советников за то, что они делают слишком много "щелчков", — и стремился выставить себя сторонним наблюдателем, который не связан традиционными денежными интересами, формирующими Вашингтон.

"Он не хотел участвовать в сборе средств", — сказал Сэм Нанберг, бывший помощник Трампа по предвыборной кампании 2016 года. По словам советников, в кампании 2020 года он неохотно участвовал в сборе средств, считая это неприятной необходимостью.

Отчасти его неприятие телефонных звонков объяснялось тем, что ему нравилось воспринимать себя аутсайдером, который собирается "осушить болото".

"Я скажу вот что: люди, которые контролируют особые интересы, лоббисты, доноры, они делают большие взносы политикам и имеют полный контроль над этими политиками", — сказал Трамп во время дебатов в 2016 году. — И, честно говоря, я знаю эту систему лучше, чем кто-либо другой, и я здесь единственный, кто сможет починить эту систему, потому что она неправильная".

На этот раз, по словам советников предвыборной кампании, Трампу нужны деньги, и он принимает активное участие в их сборе. Кампания Трампа и RNC сообщили, что в апреле они совместно собрали 76 миллионов долларов, что примерно на 25 миллионов долларов больше, чем, по данным кампании Байдена, было собрано во всех ее комитетах за тот же месяц. Но у операции Байдена все равно было на руках примерно на 60 миллионов долларов больше наличных, чем у кампании Трампа.

По словам людей, знакомых со списками приглашенных, в последние месяцы Трамп встречался с целым рядом руководителей компаний, занимающихся недвижимостью, юриспруденцией, финансами, нефтью и другими видами бизнеса. По словам людей, близких к бывшему президенту, он часто обещал, что пункты повестки дня, которые они хотели бы принять, станут частью его более широкой кампании по сбору средств, а иногда просил союзников выделить миллионы или даже больше. Некоторые из встреч включали экскурсии по его клубу "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич, штат Флорида, и его квартире в Нью-Йорке.

По словам четырех человек, близких к Трампу, он внимательно следит за тем, кто и какую сумму выделяет на его предвыборную кампанию и связанные с ней усилия, а также за тем, какие союзники выписывают ему крупные чеки. Он часто сообщал союзникам, сколько денег он ожидает от них получить.

По словам четырех человек из нефтяной отрасли, знакомых с ходом обсуждения, в течение нескольких дней после недавней встречи с донорами из нефтяной отрасли руководители обсуждали, возможно ли вообще удовлетворить запрос Трампа на сумму в 1 миллиард долларов.

Но они пытаются. Трамп неоднократно оказывал давление на нефтяного магната Гарольда Хэмма, чтобы тот собрал для него значительные средства, говоря Хэмму, что он "отстает" и "нуждается в деньгах", по словам человека, знакомого с ходом этой "разъяснительной работы". В среду Хэмм организовал мероприятие для Трампа в Техасе, на которое, по словам людей, знакомых с этим вопросом, вход для руководителей нефтяных компаний стоил около 250 000 долларов.

По словам участников, встреча растянулась на много часов и включала в себя фотографии с ведущими донорами. На мероприятии по сбору средств он пообещал снизить налоги для корпораций и предоставить руководителям нефтяных компаний широкий спектр мер политики, которые они хотели бы принять, и сказал, что демократы и профсоюзы возмущают его, попросив собравшихся "быть щедрыми, пожалуйста".

"Так что дайте мне немного ваших денег", - сказал он, вызвав смех. — Это правда. Я прошу у вас денег".

На другом мероприятии Трамп сказал группе, что если они хотят сфотографироваться с ним, то им нужно дать больше денег.

По словам человека, осведомленного об этом мероприятии, ранее в мае он также провел сбор средств в доме угольного барона из Кентукки Джо Крафта.

По словам людей, которые слышали комментарии, Трамп регулярно шутил с донорами и советниками, что он не проводит с кем-то больше 10 минут, если этот человек не жертвует 10 миллионов долларов. Он также жаловался на то, что некоторые из его друзей-миллиардеров не дают достаточно.

По словам присутствующих, ранее в этом месяце во Флориде толпа была ошеломлена, когда Трамп предложил выйти на сцену любому, кто оплатит чек на 1 миллион долларов. Согласно аудиозаписи мероприятия, он продолжал просить людей выступить. Затем двое человек приняли его предложение. Лимит на финансирование RNC и кампании — организаций, проводящих мероприятие, — составлял менее 1 миллиона долларов.

На встрече с финансовыми титанами в Палм-Бич в начале этого года он спросил группу, какие правила, по словам одного из участников, они считают наиболее обременительными. Затем, по словам одного из присутствовавших на мероприятии доноров, он заметил, что доноры говорили ему, что их больше заботят правила, чем налоги.

На мероприятии по сбору средств в Нью—Йорке Трамп сказал собравшимся, что он хотел бы услышать, что у них на уме, и выслушал их мысли о бывшем постпреде США Никки Хейли, чьи перспективы в качестве потенциального кандидата в вице-президенты он отклонил, а также о ряде вопросов, связанных с Израилем.

Завершая круглый стол, он сказал присутствующим, что пришло время пойти на другой сбор средств, вызвав смех, когда пошутил, что следующая аудитория будет менее состоятельной, чем нынешняя.