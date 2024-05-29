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Министерство финансов России предложило способ борьбы с нелегальным алкоголем

Минфин РФ предлагает сделать медицинский спирт подакцизным товаром

0:54
Экономика

Министерство финансов РФ выдвигает идею включить медицинский спирт (то есть фармацевтическую субстанцию этилового спирта) и спиртосодержащие лекарства, которые не входят в специальный перечень правительства, в список подакцизных товаров.

Минфин РФ предлагает сделать медицинский спирт подакцизным товаром
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно информации  "Ведомостей", подобные изменения разрабатываются с целью противодействия нелегальному алкоголю путём ограничения источников его производства.

По мнению президента Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игоря Косарева, большинство случаев производства нелегального алкоголя связано именно с этанолом, который на данный момент освобожден от акциза.

По оценкам СПАП, примерно 20 процентов алкогольной продукции в России производится из медицинского спирта, который стоит на 70 процентов дешевле, чем водка, облагаемая акцизом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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