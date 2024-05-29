Почему собака лает по ночам: основные причины

Кинологи объяснили, почему собака лает по ночам

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если ваша собака ведет себя шумно по ночам, это может вызывать раздражение из-за нарушения вашего сна. Однако важно понимать, что у собаки, как и у любого другого живого существа, есть причины для такого поведения.

Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот несколько возможных причин:

Страх

Даже самые смелые собаки могут испытывать страх перед темнотой и одиночеством. Перемещение спального места ближе к владельцам может помочь решить эту проблему и успокоить питомца.

Нервное напряжение

Собаки, подобно людям, могут испытывать стресс. Если вашему питомцу был сложный день, то его беспокойство, скорее всего, временно. Однако, если стресс становится постоянным, стоит обратиться к ветеринару за советом по использованию успокоительных средств.

Скука

Ваша собака может лаять из-за того, что чувствует себя одиноко или недооцененной. Регулярные прогулки и время, проведенное вместе с вами, помогут вашему питомцу чувствовать себя более счастливо и уравновешенно.