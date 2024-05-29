"Делая вид, что я счастливая мать": супруга актёра из "Слова пацана" пережила нервный срыв

Супруга актёра Рузиля Минекаева, прославившегося ролью в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", Азиза в личном блоге рассказала, что с утра перенесла нервный срыв.
Молодая мама призналась, что май выдался сложным и насыщенным.
"Сегодня был нервный срыв. Закрылась в ванной, проревелась и пошла снимать контент, делая вид, что я счастливая мать", — написала Минекаева.
Позднее она поделилась снимками с генеральной репетиции спектакля, в котором принимает участие. Она позировала в гриме, с укладкой и в историческом наряде.
Рузиль Минекаев познакомился с супругой Азизой Бекмановой (в девичестве) в театральном училище в 2015 году. Вместе они воспитывают годовалого сына Рэмиля.
Ранее в Сети появилось неопубликованное фото с Кейт Миддлтон.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.