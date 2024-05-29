"Делая вид, что я счастливая мать": супруга актёра из "Слова пацана" пережила нервный срыв

Супруга Рузиля Минекаева Азиза пережила нервный срыв

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга актёра Рузиля Минекаева, прославившегося ролью в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", Азиза в личном блоге рассказала, что с утра перенесла нервный срыв.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Азизы Минекаевой в Инстаграм is licensed under public domain

Молодая мама призналась, что май выдался сложным и насыщенным.

"Сегодня был нервный срыв. Закрылась в ванной, проревелась и пошла снимать контент, делая вид, что я счастливая мать", — написала Минекаева.

Позднее она поделилась снимками с генеральной репетиции спектакля, в котором принимает участие. Она позировала в гриме, с укладкой и в историческом наряде.

Рузиль Минекаев познакомился с супругой Азизой Бекмановой (в девичестве) в театральном училище в 2015 году. Вместе они воспитывают годовалого сына Рэмиля.

Ранее в Сети появилось неопубликованное фото с Кейт Миддлтон.