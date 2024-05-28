Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна

Чистотел может улучшить рост растений

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чистотел, часто воспринимаемый как сорняк, на самом деле весьма эффективен в борьбе с различными насекомыми-вредителями, от тли до гусениц. В садоводстве его можно использовать несколькими способами.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чистотел в виде порошка можно использовать для опудривания листьев капусты, редиса, редьки и других растений, на которых завелись вредители. Хорошо высушенные листья мелко перетрите. Для усиления эффекта смешайте полученный порошок с просеянной древесной золой в пропорции 1:1. Перед нанесением такой смеси растения следует слегка смочить водой.

Настой из чистотела подходит как для полива, так и для опрыскивания растений. Вещества, содержащиеся в чистотеле, особенно эффективны против проволочника и других почвенных вредителей. В профилактических целях полезно проливать почву настоем чистотела перед высадкой растений. Его можно использовать для обеззараживания луковиц и корневищ декоративных растений, а также репчатого лука перед посадкой.

Потребуется 3-3,5 кг свежего чистотела или 300-400 г сухого порошка на 10 литров воды. Измельчите собранную траву, поместите в глубокую емкость и залейте водой. Если используете холодную воду, настаивайте не менее суток, а если горячую — всего несколько часов. Перед применением настой необходимо процедить.