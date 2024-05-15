Назван "полезный" перекус, усиливающий чувство голода

Употребление протеиновых батончиков с сукралозой, часто используемым искусственным подсластителем для производства низкокалорийных продуктов, может усиливать чувство голода и провоцировать переедание. Об этом Daily Mail рассказала британский диетолог Кэти Лопес.
По словам специалиста, искусственно подслащенные продукты не дают настоящего удовлетворения и усиливают тягу к пище с природными сахарами. Сахар стимулирует центры удовольствия в мозге, активируя дофаминовую систему, но при употреблении низкокалорийной пищи с заменителями сахара этого не происходит.
В результате стремление съесть сладкое не исчезает, а усиливается.
Некоторые исследования на лабораторных мышах показали, что диета с высоким содержанием сукралозы стимулирует аппетит у животных — они съедают больше пищи, несмотря на уже удовлетворенную суточную потребность в калориях.
Ученые также отмечают, что аналогичный эффект возникает у людей после употребления диетических напитков и жевательных резинок.
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