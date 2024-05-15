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Водителям перечислили причины вибрации руля в автомобиле при торможении

1:59
Авто

Необслуживание тормозной системы может вызвать вибрации автомобиля при торможении, что со временем перерастает в серьезную проблему. Об этом сообщает издание Speedme.

Водителям перечислили причины вибрации руля в автомобиле при торможении
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Особенно это заметно при приближении к перекрестку, когда водитель резко нажимает на педаль тормоза. Автомобиль начинает вибрировать, и из-под колес слышен глухой рокот. Такие вибрации свидетельствуют о повреждении или износе тормозных дисков или колодок.

При длительной эксплуатации тормозные диски могут деформироваться, что вызывает "биение". Неправильная эксплуатация автомобиля также может быть причиной: интенсивное торможение нагревает диски до высоких температур, и если затем проехать по луже, диски резко охлаждаются и деформируются. Это приводит к вибрациям и "биению" колес.

Кроме того, качество дисков и колодок играет роль: оригинальные диски служат до 100 тыс. км (в зависимости от стиля вождения), а дешевые могут выйти из строя после нескольких десятков тысяч километров. Срок службы колодок составляет примерно 30-40 тысяч км.

Иногда причина биения кроется в неправильно затянутом колесе, которое имеет люфт. Обычно при равномерном движении вибрации не возникают, но при торможении колесо начинает "бить". Еще одним признаком может быть изношенный передний подшипник колеса с большим люфтом, сопровождающийся гулом.

Некоторые модели, такие как Audi RS3 (8V), имеют заводской дефект, вызывающий перегрев или деформацию дисков. В таких случаях необходима дорогостоящая замена дисков. При обнаружении признаков износа или деформации тормозных дисков следует немедленно обратиться к специалистам для определения необходимости ремонта или замены дисков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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