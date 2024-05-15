Безопасный поход в горы: как избежать травм и подготовиться к подъему

Как подготовиться к активному отдыху в горах

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Какая подготовка необходима для активного отдыха в горах? Своим мнением поделился эксперт по циклическим видам спорта Антон Лосев, сообщает радио Sputnik.

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По словам Лосева, если человек ведет малоподвижный образ жизни, но планирует поход в горы, он должен понимать, что это не просто прогулка, а значительная физическая нагрузка. При подъеме на гору каждая нога испытывает большую нагрузку, что увеличивает риск получения травм на 20-30%. Наиболее распространенными проблемами являются боли в коленях или пояснице, а также возможны воспалительные процессы в связках и сухожилиях.

"Адаптация к нагрузкам должна длиться от одной до четырех недель, в зависимости от предстоящей активности. Если планируются небольшие прогулки, то одной недели будет достаточно для подготовки организма. Рекомендуется заранее давать себе аналогичные нагрузки: ходить, бегать или подниматься в горку — заниматься в фитнес-клубе", — заключил Антон Лосев.