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Этот суккулент называют розой пустыни: удивляет крупными яркими цветами

Красивейший суккулент адениум

1:07
Садоводство » Цветы

Адениум — красивый суккулент, исходно обитающий в суровых условиях Центральной и Южной Африки, где в период дождей запасает воду на долгий срок. В Таиланде, Вьетнаме и Филиппинах проводится селекционная работа по созданию новых сортов.

Красивейший суккулент адениум
Фото: commons.wikimedia.org by Fernanda Giroldo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В своей природной среде суккулент может достигать высоты до 3 метров и часто называется розой пустыни. Его крупные цветки могут быть белыми или тёмно-малиновыми, простыми или махровыми. Цветение начинается примерно в двухлетнем возрасте и продолжается весной, летом или ранней осенью, в зависимости от сорта. Листья адениума бывают разноцветными, включая жёлтый и белый.

Адениуму нужен яркий солнечный свет, и его лучше разместить в помещении с южной стороны, время от времени поворачивая. Молодые растения пересаживают каждый год, взрослые — раз в 3 года.

Растение обычно устойчиво к болезням, но опадание листьев может произойти из-за резкого изменения условий или сквозняка.

Жалею, что раньше так не выращивала АДЕНИУМ, растет как на дрожжах и много зелени, РОЗА ПУСТЫНИ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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