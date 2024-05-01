Этот суккулент называют розой пустыни: удивляет крупными яркими цветами

Адениум — красивый суккулент, исходно обитающий в суровых условиях Центральной и Южной Африки, где в период дождей запасает воду на долгий срок. В Таиланде, Вьетнаме и Филиппинах проводится селекционная работа по созданию новых сортов.
В своей природной среде суккулент может достигать высоты до 3 метров и часто называется розой пустыни. Его крупные цветки могут быть белыми или тёмно-малиновыми, простыми или махровыми. Цветение начинается примерно в двухлетнем возрасте и продолжается весной, летом или ранней осенью, в зависимости от сорта. Листья адениума бывают разноцветными, включая жёлтый и белый.
Адениуму нужен яркий солнечный свет, и его лучше разместить в помещении с южной стороны, время от времени поворачивая. Молодые растения пересаживают каждый год, взрослые — раз в 3 года.
Растение обычно устойчиво к болезням, но опадание листьев может произойти из-за резкого изменения условий или сквозняка.
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