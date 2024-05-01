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Айза Долматова рассказала, что её младший сын едва не погиб на детском аттракционе в парке развлечений

Айза рассказал, что катание на аттракционе едва не закончилось для её сына смертью

1:05
Шоу-бизнес

Айза Долматова возмущена техникой безопасности на аттракционе, где чуть не погиб её семилетний сын.

Айза рассказал, что катание на аттракционе едва не закончилось для её сына смертью
Фото: https://vk.com/aizaanohina1 by ВК-аккаунт Айзы Долматовой is licensed under public domain

Блогер Айза написала гневный пост в социальных сетях. Она рассказала, что её младший сын чуть было не лишился жизни, катаясь на детском аттракционе в парке развлечений.

Экс-супруга рэпера Гуфа посетила парк аттракционов с сыновьями: 13-летним Сэмом и 7-летним Когда семилетний сын катался на одном из аттракционов, дверь кабинки, где сидел мальчик, распахнулась.

"Элвис выжил чудом! Чудом не выпал оттуда! Он схватился за поручень всеми силами! Потом в слезах выбежал оттуда! Аттракцион продолжил работать и катать других детей", — выразила своё негодование блогер.

Ранее Айза Долматова рассказала, что собирается в скором времени выйти замуж и родить ещё ребёнка. Она показала свежую любовную переписку с рэпером Гуфом, в которой он выражает желание её вернуть.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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