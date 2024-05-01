Экспертные советы: восстановление волос после беременности

Как вернуть здоровье волосам после родов

0:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Беременность часто оставляет следы на здоровье волос из-за дефицита питательных веществ. Это может проявиться в их истончении и сильном выпадении после родов.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для помощи ослабленным волосам в этот период можно обратиться к эксперту. Важно уменьшить нагрузку на волосы, избегая частых укладок и использования жестких аксессуаров. Также следует обратиться к трихологу для назначения питательных средств, которые помогут восстановить волосы без их утяжеления.

Пилинг для кожи головы может быть полезным после консультации специалиста, так как он помогает улучшить кровообращение и эффективность других средств для волос.