Составление плана огорода на бумаге — важная задача, позволяющая избежать ошибок и потерь урожая, вызванных повторным посевом растений. Создание схемы грядок позволяет корректировать их расположение, соблюдая правила севооборота.
Принцип севооборота, учитываемый средневековыми садоводами, необходим для сохранения плодородия почвы, предотвращения распространения болезней и сорняков.
Ротация культур прерывает жизненный цикл вредителей и болезней, уменьшая необходимость в борьбе с ними. Растения также влияют на плодородие почвы, улучшая её структуру и обогащая органическими веществами.
Четырёхлетний севооборот помогает спланировать посадку, избегая сомнений при выборе культур. Разные группы растений перемещаются по кругу сезон за сезоном, что помогает поддерживать баланс и сохранять плодородие почвы.
Соблюдение чередования культур уменьшает количество работы, так как определённые растения подавляют рост сорняков. Например, культуры с большими листьями создают тень, препятствуя росту сорняков. Без севооборота одна часть огорода может стать заросшей сорняками, в то время как другая останется относительно чистой.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.