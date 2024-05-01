Напиток, который творит чудеса: почему вам обязательно нужно пить этот полезный чесночный чай

Рецепт полезного чесночного чая

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок лучше всего есть сырым, так удастся получить максимальную пользу для здоровья от содержащихся в нём соединений серы. Именно эти соединения оказывают противомикробное и антиоксидантное действие.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanov.A.S.1993 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Но ещё один способ насладиться преимуществами этого удивительного овоща — выпить горячий чесночный чай.

Ингредиенты

3 зубчика чеснока, очищенных,

3 стакана воды,

1/2 стакана лимонного сока,

1/2 стакана мёда.

Приготовление

Налейте в кастрюлю воду, положите чеснок, доведите до кипения.

Выключите огонь и добавьте мёд и лимонный сок.

Процедите, чтобы удалить зубчики чеснока. Подавайте чай горячим или тёплым.