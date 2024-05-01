Напиток, который творит чудеса: почему вам обязательно нужно пить этот полезный чесночный чай
Рецепт полезного чесночного чая
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Чеснок лучше всего есть сырым, так удастся получить максимальную пользу для здоровья от содержащихся в нём соединений серы. Именно эти соединения оказывают противомикробное и антиоксидантное действие.
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanov.A.S.1993 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Но ещё один способ насладиться преимуществами этого удивительного овоща — выпить горячий чесночный чай.
Ингредиенты
- 3 зубчика чеснока, очищенных,
- 3 стакана воды,
- 1/2 стакана лимонного сока,
- 1/2 стакана мёда.
Приготовление
- Налейте в кастрюлю воду, положите чеснок, доведите до кипения.
- Выключите огонь и добавьте мёд и лимонный сок.
- Процедите, чтобы удалить зубчики чеснока. Подавайте чай горячим или тёплым.
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