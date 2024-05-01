Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие упражнения бессмысленно делать для того, чтобы увеличить рост
Как вернуть здоровье волосам после родов
Деми Мур готовится "попрощаться" с бывшим супругом Брюсом Уиллисом
Айза рассказал, что катание на аттракционе едва не закончилось для её сына смертью
Кошка и собака в одном доме: как их подружить
Главные риски при создании собственного бизнеса
Учёным удалось разгадать тайну свечения золота
АСН: владелец беспилотника обязан оформить на него страховку
Врач Мартынова разъяснил, как стресс оказывает воздействие на здоровье зубов
Напиток, который творит чудеса: почему вам обязательно нужно пить этот полезный чесночный чай

Рецепт полезного чесночного чая

0:46
Еда

Чеснок лучше всего есть сырым, так удастся получить максимальную пользу для здоровья от содержащихся в нём соединений серы. Именно эти соединения оказывают противомикробное и антиоксидантное действие. 

Рецепт полезного чесночного чая
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanov.A.S.1993 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Но ещё один способ насладиться преимуществами этого удивительного овоща — выпить горячий чесночный чай.

Ингредиенты

  • 3 зубчика чеснока, очищенных,
  • 3 стакана воды,
  • 1/2 стакана лимонного сока,
  • 1/2 стакана мёда.

Приготовление

  • Налейте в кастрюлю воду, положите чеснок, доведите до кипения.
  • Выключите огонь и добавьте мёд и лимонный сок.
  • Процедите, чтобы удалить зубчики чеснока. Подавайте чай горячим или тёплым.
Чеснок и лимон: хотите чтобы это сработало? Сделайте так! 10 научно подтверждённых способов
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Проблемы ВСУ под Очеретино могут обрушить их оборону Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Последние материалы
Кошка и собака в одном доме: как их подружить
Главные риски при создании собственного бизнеса
Учёным удалось разгадать тайну свечения золота
АСН: владелец беспилотника обязан оформить на него страховку
Врач Мартынова разъяснил, как стресс оказывает воздействие на здоровье зубов
ГИБДД начала штрафовать водителей на 5000 рублей за езду без очков
Рецепт полезного чесночного чая
Красивейший суккулент адениум
Священник Островский отчитал Ивана Охлобыстина: ведёт неприемлемую жизнь
Главком Сырский не может остановить наступление ВС РФ. Хаос в ВСУ нарастает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников