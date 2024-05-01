Священник Павел Островский раскритиковал Ивана Охлобыстина: "Меня коробит"

Священник Павел Островский объяснил, в чём не прав актёр Иван Охлобыстин, который был рукоположен в священники.
В 2011 году патриарх Кирилл отстранил Ивана Охлобыстина от служения.
Интернет-миссионер Павел Островский не одобряет то, как ведёт себя Охлобыстин. Он назвал актёра талантливым и умным человеком, однако посчитал, что его действия напоминают "какое-то поражения".
"Он в священном сане снимается в рекламах, сериалах каких-то непонятных. Ну сними ты сан! Я бы снял с него сан. Он очевидно ведёт жизнь, неприемлемую для его сана. Меня очень сильно это коробит, когда вижу его лицо в рекламе где-то случайно", — выразил своё мнение отец Павел в интервью на YouTube-канале "Макарена".
Ранее Иван Охлобыстин показал красавицу-жену в честь её дня рождения.
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